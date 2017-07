Taputapuātea : une reconnaissance, des enjeux et des défis

La convention du patrimoine mondia l "définit les obligations des États-parties à la Convention et détermine les règles de la coopération internationale pour la protection du patrimoine à valeur universelle exceptionnelle " , indique le site internet de la 41e session du comité du patrimoine mondial. Les États doivent assurer la protection du site classé. Objectif : faire face à la perte de la valeur universelle exceptionnelle et assurer sa préservation dans un état inchangé pour les générations futures. Les États-parties doivent, entre autres , "adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine dans la vie collective", "intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale", "instituer des services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine", "prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour protéger le patrimoine" . Droits et devoirs font donc désormais partie du quotidien du gouvernement polynésien quant au site de Taputapuātea.



Pour assurer au mieux sa mission, la Polynésie peut compter sur l’aide de l’Unesco. Une "assistance internationale" est prévue par la convention. Elle a pour but d’apporter une aide technique aux pays. Le document précise que cette assistance reste i["complémentaire aux efforts nationaux […] quand les ressources appropriées ne peuvent pas être assurées au niveau national"]i. Cette aide apportée aux pays est financée par le fonds du patrimoine mondial. Le comité du patrimoine mondial en fixe le budget.



Mauvaises humeurs de Dame nature et conflits humains viennent parfois troubler le calme de ces sites classés. Mais depuis quelques années, les pays et l’Unesco doivent se protéger contre un nouveau problème : le tourisme de masse. Certes, le classement à l’Unesco du site de Taputapuātea permettra une meilleure reconnaissance à l’échelle mondiale, mais cela pourrait faire venir plus de touristes sur le site. Incontrôlée, cette forme de dynamisme économique pourrait mettre en péril le lieu comme c’est le cas, à l’heure actuelle, à Venise.