Taputapuātea : un site qui mérite d'être "mis en valeur"

PAPEETE, le 11 juin 2017 - Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis ce dimanche, le site de Taputapuātea attire tous les regards. De nombreux touristes et habitants de Polynésie s'y rendent chaque année. Beaucoup regrettent que le site ne soit pas plus riche en explications et en indications.



L'euphorie n'est pas encore retombée mais déjà les voix des mécontents s'élèvent. L'ensemble cérémoniel Te Po, dont fait partie le marae Taputapuātea, a été inscrit ce dimanche sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Habitants ou touristes, tous sont ravis de voir le marae faire partie de la longue liste des sites classés. Mais beaucoup se désolent du si peu qui est fait sur le site en lui-même. "J'aime beaucoup ce site. C'est grandiose de voir ce marae et de connaître ce qu'il représente pour la culture polynésienne. Mais ce qui est dommage, c'est d'arrivé là-bas et de n'avoir aucun panneau d'affichage, aucune explication…" , tempête un habitant de Papara.



Quelques indications jalonnent les abords du site. Ils informent les curieux de passage de la faune et la flore environnante. Une partie est aussi réservée à l'histoire des marae en Polynésie. "C'est un des reproches que l'on peut faire, les panneaux sont trop génériques. Ils ne parlent pas en particulier de Taputapuātea, qui lui est très spécifique" , explique Marie-Claude Rajaud, présidente de l'association Te Tupuna qui regroupe les pensions et les hôtels de l'île de Raiatea et gérante d'un hôtel. A l'entrée du site se trouve un office du tourisme. "Malheureusement, il n'est ouvert qu'aux heures d'ouverture des bureaux et fermé le week-end Un comble pour un site touristique! ", sourit Florian, habitant de l'île de Tahiti, qui a passé quelques jours récemment sur Raiatea.



Le manque d'histoire et de détails s'ajoute à un manque d'indication pour certains. Les habitués le savent : un marae est un lieu sacré. "Le marae est très bien entretenu. En revanche, aucun chemin clair n'est indiqué pour évoluer sereinement sur le site. Nous ne savons pas si l'endroit où nous marchons est autorisé" , continue le trentenaire.



Autre point négatif selon les touristes : la mise en valeur du site. "J'ai été dans des sites classés par l'Unesco ailleurs dans le monde, et je peux dire que j'ai vu la différence. On sent une véritable volonté de préserver et de mettre en valeur le site" , insiste l'habitant de Papara.