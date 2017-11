"Tapa" orchestré par Michel Charleux officiellement présenté ce vendredi

PAPEETE, le 23 novembre 2017 - L'ouvrage "Tapa de l'écorce à l'étoffe, art millénaire d'Océanie de l'Asie du Sud-Est à la Polynésie orientale" mis en musique par Michel Charleux affiche des mensurations hors normes. Il pèse 6 kg, compte 510 pages et présente 500 illustrations. Il rassemble le travail de 60 auteurs, à l'œuvre depuis quatre ans. Plus qu'un livre, c'est une aventure qui a donné naissance à une bible.



Michel Charleux, professeur certifié de mathématique (aujourd'hui à la retraite), ethno-archéologue, membre du laboratoire d'ethnologie préhistorique de l'UMR 7041 ArScAn, a passé 28 années de sa vie en Océanie (Polynésie française, Vanuatu et Australie). Il est passionné de tapa depuis 1980.



Il est également l'instigateur de l'ouvrage "Tapa de l'écorce à l'étoffe, art millénaire d'Océanie de l'Asie du Sud-Est à la Polynésie orientale" paru chez Somogy éditions d'art. Un ouvrage qu'il a mis en musique. " Nombreux sont ceux qui pensent que j'en suis le rédacteur, mais je n'en suis que le chef d'orchestre ", insiste-t-il.



Une aventure qui a commencé en 2014, qui a tenu en haleine les passionnés de tapa, passeurs de savoirs, chercheurs pendant quatre années et dont le point d'orgue est ce vendredi soir avec la présentation officielle de l'ouvrage.



Né lors d'un festival



" Nous avons organisé un festival du tapa en 2014 et avons, à cette occasion, rassemblé un certain nombre d'experts ", résume Michel Charleux. À l'issue des ateliers, présentations, interventions et animations les organisateurs et invités se sont entendus pour laisser une trace de l'événement. " On ne pouvait pas laisser tout ça se perdre!" Ainsi est née l'idée d'un livre.



L'information a commencé à circuler et, à la vingtaine d'experts déjà impliqués dans le projet de rédaction d'un ouvrage, une quarantaine d'auteurs supplémentaires se sont fait connaître. Des scientifiques ont proposé de monter des études spécialement pour l'occasion comme cette équipe chilienne de l'université de Santiago du Chili qui a travaillé sur l'ADN du mûrier à papier pour retracer le voyage de la plante à travers le grand océan.



Un livre pour tous



L'ouvrage, qui revient en préambule sur le peuplement de l'Océanie, se découpe en territoires : Asie du sud-est, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu, Wallis, Futuna et Alofi, Nouvelle Calédonie…. Il s'achève sur le tapa dans les musées, le festival international des tapa d'Océanie, les artistes, le styliste et le tapa. Regards croisés.



Au fil des pages, le lecteur amateur, novice, expert découvre des éléments d'informations sur les battoirs, les plantes, les techniques, les fibres, le collage… sur l'archéologie, la biologie, l'art, l'ethnologie… " Nous avons souhaité retenir des textes très pointus comme des textes accessibles à tous, ce livre est à destination du grand public. " Il raconte le tapa d'hier, présente le tapa contemporain et s'interroge sur son avenir.



Les articles sont volontairement consignés dans la langue originale de leur(s) auteur(s) : rapanui, pitcairnais, hawaiien, tongien, samoan, bichelamar (parlé au Vanuatu)… " Toujours dans un soucis d'accessibilité, nous avons rédigé un abstract conséquent en français pour chaque texte non francophone. "



Un interlocuteur sous le charme



Pour mener à bien ce projet, il a fallu réunir des fonds et trouver un éditeur. Michel Charleux a pris contact avec Somogy éditions d'art, le plus gros éditeur d'art en France. " Quand j'ai reçu la demande je savais déjà, pour avoir travaillé à la librairie du Quai Branly, que rien n'avait jamais été fait sur le tapa. Par ailleurs, nous n'avions jamais travaillé avec la Polynésie française ", se rappelle Marc-Alexis Baranes, le directeur commercial et marketing de Somogy.



" J'aime travailler sur des projets que les autres ne font pas et cela s'annonçait comme une référence pour les 30 ans à venir. J'ai dit oui tout de suite ." Mais ensuite il a fallu convaincre l'ensemble de l'équipe de la maison d'édition sur l'intérêt du projet. " Le tapa n'est pas bien connu de tout le monde et cela n'était donc pas une évidence partagé ."



L'ouvrage est finalement sorti en septembre pour le Parcours des mondes, le salon international des arts premiers qui rassemble à Paris une soixantaine de galeries. " Pour la première fois en France on a pu y organiser une démonstration de tapa en parallèle à la présentation du livre ", se réjouit Michel Charleux. Depuis, il a été retenu pour concourir au prix international du livre tribal. Il est arrivé à Tahiti il y a peu, se trouvant désormais dans tous les points de vente habituels.