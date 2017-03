Taina Calisse, une blogeuse polynésienne sur les routes du monde

PAPEETE, le 16 mars 2017 - Après vingt ans d'une vie professionnelle chargée sur Tahiti, Taina Calisse a pris une année sabbatique. Elle partage ses expériences de vie sur un blog, avec textes et photos, pour donner à ses lecteurs "l'envie d'en être". C'est-à-dire l'envie d'en faire autant. Avec son blog, elle revient à ses premières amours, les mots.



À l'arrivée sur le blog de Taina Calisse, l'internaute découvre une citation de JWV. Goethe : "(…) Voyage avec deux sacs : l'un pour donner, l'autre pour recevoir. " Plus loin, en prenant le temps de lire la rubrique À propos, il prend connaissance des intentions de l'auteure : " À travers mes photos et mes textes, je vous propose de partager mes découvertes et mes expériences quotidiennes, même les plus simples. Mon objectif : vous donner l'envie d'en être. :-) "



Taina Calisse, explique : " je fais une analogie avec l’expression américaine 'I’ll be part of it' souvent traduit par 'je veux en être'. Mais ce que je veux dire par 'l’envie d’en être', c’est donner envie aux lecteurs 'd’en faire autant' : voyager, certes mais surtout, découvrir, tester, prendre le temps d’apprécier, de constater qu’en chaque instant, chaque repas, chaque lieu, chaque personne... il y a un truc d’exceptionnel, donc un truc à partager sinon à raconter… "



Les textes sont illustrés de photos prises " principalement et volontairement avec mon smartphone ". L'exercice consiste là à dire " qu'un superbe appareil ne suffit pas à toucher des gens, même si cela peut y contribuer. Le sujet, le regard compte avant tout, ou du moins ce qu’en dira l’auteur… . "



Ce n’est pas tant le voyage en lui-même que Taina Calisse veut mettre en avant " même si cela apporte indéniablement ", précise-t-elle, " c'est plutôt ce que la découverte ou l’inconnu suscite chez le lecteur ou le spectateur… Je me rends compte qu’en général, on fait ce que tout le monde fait, on va où tout le monde va pour faire comme tout le monde ."



Après 20 années d'une vie professionnelle bien remplie (voir encadré), elle a pris une année sabbatique. " Mon compagnon a eu un contrat à l'étranger. Il travaille pour Jetman, créé par Yves Rossy. C'est un très beau projet que je suis en coulisse tout en voyageant." Elle a passé des soirées au coin d’un feu dans le désert à Dubai, a volé en hélicoptère au-dessus des fjords de Norvège, mais aussi passé des " journées banales " à Paris.



Pour elle, ce n’est pas tant " faire une l’expérience " qui est important mais plutôt " ce que nous apporte l’expérience. Au fond les gens recherchent les émotions, les ressentis… Et ces émotions positives naissent généralement de choses simples... "



Son congé se termine dans quatre mois. Taina Calisse aura passé douze mois à vivre, découvrir, ressentir et partager. "J’espère que ce séjour long à l’étranger me permettra d’avoir un nouveau regard sur Tahiti lorsque je rentrerai ", indique-t-elle. Elle promet de continuer son blog et annonce une exposition pour le 2 ème semestre de cette année. Une exposition qu'elle prépare depuis… 19 ans.



" Si l’on doit se baser sur des mouvements connus, je dirais que les tableaux que je prépare oscillent entre figuratifs et symbolisme, sujet moderne et mythologie, Polynésie et occident. J’utilise de l’acrylique pour l’immédiateté qu’elle permet, mais ma technique est mixte. Principalement des grands formats, il y aura aussi ce que les 'pros' appellent des installations. " Le lieu est tenu secret. Ce qui est sûr, c'est que l'exposition ne s'installera pas dans une galerie.