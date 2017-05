Tahoera'a : Moana Greig, Teura Iriti et Vincent Dubois ne siégeront pas au Front National

Le Tahoera’a Huiraatira entend corriger une information erronée reproduite par certains médias. Il n’est pas question pour le Tahoera’a Huiraatira de revendiquer une investiture du Front National, ni avant, ni après les élections législatives. D’ailleurs le parti Te Nati, représentant le Front National en Polynésie française présente ses propres candidats contre ceux du Tahoera’a Huiraatira qui a soutenu Marine le Pen pour l’élection présidentielle.



Lors de la conférence de presse qui s’est tenue le mardi 9 mai 2017 pour commenter les résultats du second tour de l’élection présidentielle, le président du Tahoera’a Huiraatira, Gaston FLOSSE, avait indiqué précisément : " Les candidats du Tahoera’a Huiraatira, s'ils sont élus, ne siégeront pas au Front National. Nous avons soutenu la candidature de Marine Le Pen, mais pas du Front National. Alors si elle change le nom du parti, peut-être, et si elle crée un nouveau parti qui s’inscrit dans une nouvelle dynamique, nous en reparlerons le moment venu, nous attendrons, mais nous ne sommes pas pressés. Nous voulons d’abord voir le résultat des législatives en France avant de nous prononcer ".



Moana GREIG, Teura IRITI et Vincent DUBOIS, nos trois candidats courent sous les couleurs du Tahoera’a Huiraatira. Ils ne se réclament d’aucune autre investiture que celle de leur propre parti.