Tahiti se prépare pour le Tour de France à la voile

PAPEETE, le 27 mars 2017. Une nouvelle fois, Tahiti sera bien représenté au Tour de France à la voile puisque Isabelle Barbeau sera arbitre internationale au Tour de France et le bateau Trésors de Tahiti sera de la partie. Les Polynésiens sont bien décidés à se faire remarquer.



Le Tour de France à la voile se déroulera du 7 au 30 juillet et se disputera sur Diam 24, un petit trimaran de 7 mètres avec trois ou quatre marins à bordan dernier, Tahiti était déjà bien représenté lors de la compétition puisque Isabelle Barbeau était arbitre internationale au Tour de France et le bateau Trésors de Tahiti sera de la partie. Pour sa première participation, l'équipage tahitien avait terminé septième au classement. Cette année, l'équipage sera légèrement remanié. Il sera composé d'Aymeric Arthaud, leur nouveau navigateur sur les raids. Pour les régates en stadium, l'équipage ne change en revanche pas : Teva Plichart, le skipper, sera aux réglages et à la tactique, le barreur reste Pierre Pennec, le numéro 1 est Manutea Mahai.



"Pour 2017, ils se sont entrainé à Tahiti et ont déjà l'expérience d'une année sur le circuit Diam 24", analyse Isabelle Barbeau, multiple championne à la voile et arbitre reconnue. "Leur équipage s'est affuté et la rencontre avec d'autres équipages leur a permis de travailler la vitesse et la technique." Isabelle Barbeau est elle aussi sélectionnée pour être arbitre internationale sur le parcours du Tour de France à la voile. Sa saison en tant qu'arbitre a déjà commencé. "J'ai été invitée pour être "umpire" (arbitre match racing) en février au championnat Youth International New Zealand match racing au Royal Squadron Yacht Club d'Auckland où j'ai au préalable suivi une formation, un "umpire clinic" sur les nouvelles règles de course en match racing. Le match racing est un format de régate spécial où les bateaux se rencontrent a un contre un et ou deux umpire (arbitres) suivent et décrivent les règles qui se déroulent pendant toute la durée de la régate." Par exemple, la célèbre America Cup est du match racing.



"La plupart des coureurs issus du haut niveau ont une pratique régulière en match racing, cela leur permet de jouer sur l'eau plus rapidement avec les règles de course", complète Isabelle Barbeau. "Cette formation et ce championnat étaient nécessaires pour me remettre à niveau avant les épreuves en diam 24 car les régates sur ce support ont la particularité d'être en arbitrage direct sur l'eau comme le match racing mais la différence c'est que les diams 24 courent en flotte."



En attendant le Tour de France à la voile, Isabelle Barbeau se prépare à partir pour le Grand Prix d'Atlantique qui se déroulera à Pornichet du 31 mars au 2 avril. "C'est la première régate du circuit qui va révéler le niveau technique des coureurs qui vont se présenter au Tour de France à la voile", explique-t-elle. " Au vu des noms des régatiers attendus, Francais et internationaux, le niveau sera plus relevé et les podiums plus difficile à atteindre." Il reste un peu plus de trois mois à Trésors de Tahiti pour se préparer.