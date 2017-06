Tahiti infos modifie son système de commentaire

Le commentaire s'affiche au bas de l'article et sur sa page Facebook, en même temps qu'un partage de l'article, si l'internaute coche la case correspondante. S'il ne coche pas la case, le commentaire n'est publié que sur le site.

La publication est immédiate et la gestion des commentaires se fait par Facebook. L'appel à modération reste cependant actif et permet aux internautes de signaler un commentaire qui lui semblerait offensant.

Nous avons activé cette fonction à la demande d'un grand nombre d'internautes, mais restons à l'écoute de nos lecteurs pour toute remarque liée à ce nouveau mode opératoire.

Vous pouvez nous faire part de vos réactions, en commentant ci-dessous , et donc en utilisant le service Facebook comment, ou par mail à contact&tahiti-infos.com



En vous remerciant



Bien cordialement

La redaction