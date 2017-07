Tahiti impro sur la scène du Paradise samedi soir

PAPEETE, 26 juillet 2017 - Ils seront six sur scène à relever les défis lancés par le public du Paradise. Six membres de l’association Tahiti impro à promettre une soirée pas comme les autres car ils saisissent l’occasion de ce nouveau spectacle pour fêter le départ d’une partie des acteurs de la troupe.



Les membres de l’association Tahiti impro organisent une soirée Cabaret d’impro au Paradise, ce samedi soir. " Il s’agit d’improvisation en équipe à partir de thèmes proposés par le public ", explique Alice Gosset, l’une des actrices.



À leur arrivé, les spectateurs pourront inscrire sur un morceau de papier les thèmes qu’ils souhaiteront voir jouer dans la soirée. Les papiers, glissés dans un seau à champagne et récupérés par le maître de cérémonie. Il en tirera un sujet avant chaque montée sur scène. Les improvisateurs auront alors quelques secondes pour se répartir les rôles et se concerter, pour décider de la durée de l’improvisation. Dans le jargon des improvisateurs, ce très court laps de temps est appelé "caucus".



Fabien Médard, Alice Gosset et Benjamin Potié font partie des acteurs qui joueront samedi. Ils sont là depuis le début ou presque de Tahiti impro fondé par Marco, le coach. " On sera six au total samedi dont Marco, ce qui est exceptionnel : il ne joue pas souvent pendant les représentations. Mais cette soirée est un peu particulière car nous sommes plusieurs à quitter Tahiti et donc à quitter l’association ."