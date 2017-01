Tahiti et Moorea sous les eaux

PAPEETE, le 22/01/2017 - Le mauvais temps perdure sur les Îles Du Vent. Dans la nuit de samedi à dimanche, de fortes pluies ont causé plusieurs inondations et éboulements. Les tavana sont en alerte, et des cellules de crise pourraient être mises en place. À Mahina, le maire devrait enclencher ce dispositif.



La nuit a été courte pour les habitants de Tahiti et Moorea, les fortes pluies ont causé beaucoup de dégâts cette nuit.



Plusieurs inondations et éboulements sont enregistrés sur l'ensemble des communes. À Taharaa, par exemple, les équipes de l'équipement sont intervenues cette nuit, vers 3 heures du matin, après un éboulement qui s'est produit non loin du Tahiti Pearl Beach Resort. Les deux voies côté montagne ont donc été fermées.



Des cellules de crise pourraient être mises en place. Du côté de Mahina, le maire Damas Teuira devrait déclencher ce dispositif. " Les familles qui ont été touchées par des inondations seront accueillies à la salle Matavai ", précise le tavana.



Sur les réseaux sociaux, les internautes ne cessent de publier des photos d'inondations tout autour de l'île de Tahiti. Les messages de soutien affluent envers les foyers concernés.



Sur son site internet, Météo France a placé les Îles Du Vent en vigilance orange. Le mauvais temps devrait durer jusqu'à lundi soir.



Dans l'archipel des Tuamotu, de fortes pluies sont attendues également à l'Ouest. Le vent et la houle ne seront pas favorables non plus, au Nord et au Centre. " La houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes. "