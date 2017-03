Tahiti, destination préférée de la clientèle française de GO Voyages

PARIS, le 20/03/2017 - L'agence de voyage en ligne a réalisé un sondage auprès de sa clientèle, afin de connaitre leur destination favorite. Sur les 9 000 personnes ayant répondu à ce sondage, l'île de Tahiti arrive en première position avec 2 084 votes. Bora Bora se hisse à la troisième position avec 572 votants. Une aubaine pour le tourisme polynésien.



" On vous dit île paradisiaque, vous pensez plage de sable fin, nature luxuriante et climat ensoleillé toute l’année ? Oui… mais où exactement ? " Voici les questions qui ont été posées aux clients de l'agence GO Voyages, dans le cadre du lancement de leur guide des îles paradisiaques.



Ce sont donc 8 562 utilisateurs qui ont accepté de jouer le jeu, parmi 25 destinations " présélectionnées et équitablement réparties à travers les différentes régions du monde ".



Et la Polynésie française est bien classée. Puisque 23 % des sondés ont choisi l'île de Tahiti avec 2 084 voix. En seconde position, on retrouve l'île de Madagascar avec 906 votes, suivie de l'île de Bora Bora avec 572 votes. La Réunion arrive en 4ème position avec 513 votes, devant les Seychelles, la Nouvelle-Calédonie, les Maldives, l'île Maurice et la Corse. Hawai se hisse à la 10ème place du classement.



Dans le top ten, " la moitié des îles dont ils rêvent est française ", indique l'agence de voyage en ligne.



Cependant, beaucoup d'entre eux choisissent de voyager vers des destinations plus proches, " pour des raisons de budget et de temps ". Dans le top 5 des réservations effectuées en 2016 sur ce site, la Corse arrive largement en tête suivie par la Guadeloupe et la Martinique. Par contre, Bora Bora rencontre une forte progression en 2016 avec plus de 37 % des réservations.