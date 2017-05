Tahiti Pearl Regatta : c'est reva !

La 14ème édition de la Tahiti Pearl Regatta a ouvert ses portes à Utuora ce mardi 23 mai. La célèbre régate, qui réunira une trentaine d'équipages sur le plan d'eau des Raromatai jusqu'à samedi, donne rendez-vous à toute la population de Raiatea et Taha'a pour profiter des animations de son Village de course, ouvert mardi et mercredi.

Comme à chaque édition, l'ouverture du Village de la Tahiti Pearl Regatta a marqué le coup d'envoi des festivités. L'inauguration s'est déroulée mardi à 10h, en présence du tavana de Uturoa, Sylviane Terooatea et des officiels du Pays et des communes avoisinantes. Ouvert à tous, il proposera jusqu'à ce mercredi de nombreuses animations sur terre et sur l'eau.

Une vingtaine d'exposants sont présents sur le parvis du marché. Parmi eux, des artisans, des associations et des partenaires de la TPR : Lipton Ice Tea, Raiatea Yacht, Bora Bora Yacht Broker avec Corsair Marine, Allianz Finance, la Marine Nationale, la gestion Intègre du lagon de la commission du Pacifique... sans oublier la boutique TPR, pour se procurer un T-shirt officiel ou l'un des produits dérivés "After Race by TPR".



Les régatiers sont également invités à se présenter sur le stand Organisation pour procéder à leur inscription.

100 kg de déchets récoltés



Côté mer, les partenaires de la TPR Raromatai Environnement et Hémisphere Sub Raiatea ont procédé au nettoyage du port, avec l'aide de détenus du centre pénitentier d'Uturoa, qui sont venus volontairement prêter main forte à cette opération environnementale. Les plongeurs et les bénévoles ont ainsi pu récolter une centaine de kilos de déchets et cinq caddies abandonnés au fond du port.



Sur l'eau toujours, les écoles de l'île sont venu profiter des initiations à la voile. La Tahiti Pearl Regatta et Tahiti Yacht Charter proposent en effet aux visiteurs du Village des tours gratuits en catamaran, pour initier petits et grands aux plaisirs du tourisme nautique. De plus, l'association Moorea Va'a Ta'ie, qui alignera trois équipages pour la première fois sur la ligne de départ de la TPR, a offert des initiations en pirogues à voiles. Ces deux activités seront encore proposées ce mercredi jusqu'à midi. Les inscriptions s'effectuent sur le stand du Rotary Club de Raiatea- Tahaa, qui apporte son aide pour planifier ces sorties.



Le Village, qui a bénéficié du soutien précieux d'Uturoa Centre Ville, s'achèvera ce mercredi avec le briefing de course programmé à 18h, suivi du défilé des équipages et d'un concert exceptionnel gratuit.