Tahiti Pearl Regatta - 2e jour : deux étapes épiques pour les 185 régatiers

Pour leur deuxième journée de course, les 185 participants de la Tahiti Pearl Regatta se sont régalés : jusqu'à 18 noeuds de vent, une mer bien formée, du soleil sur tout le parcours... les conditions idéales pour en découdre sur l'eau et tenter de prendre la tête du classement général. Mission réussie pour Team Lipton Ice Tea (Monocoques 1), Allianz (Monocoques 2), Trésors de Tahiti (Multicoques) Kaila (Cruising) et Tohora Iti (Pirogues à voile), qui s'imposent dans leurs catégories.

Après une première manche hauturière réussie jeudi, entre Raiatea et Huahine, les 38 équipages étaient fin prêts, ce vendredi matin, pour entamer la deuxième étape de la Tahiti Pearl Regatta. Le départ a été donné à 8h00 dans la passe de Fitii à Huahine. Toutes les catégories ont réussi leur départ et ont immédiatement envoyé leur spinnaker pour atteindre au plus vite le bout du parcours "banane", situé au large.

La "banane" est un grand classique sur la Tahiti Pearl Regatta : elle impose aux participants de réaliser deux tours de piste sur un itinéraire assez court (6 MN), en manoeuvrant au plus serré à chaque extrémité pour ne pas perdre de temps. En revenant vers la ligne de départ pour entamer leur second passage, les Monocoques et les Multicoques ont du composer avec l'arrivée des Cruising sur le plan d'eau, puisque leur manche débutait avec quelques minutes de décalage. Le spectacle offert par ce chassé croisé de bateaux, pour certains au près et d'autres sous spinnaker, restera dans les annales de la Tahiti Pearl Regatta.

En catégorie Multicoques, Blue Composites touche la bouée lors de son virement et réalise de lui-même un 360° en pénalité. Une petite erreur qui lui coûte cher au classement de la 2ème étape puisqu'il termine 4e, derrière Trésors de Tahiti Espoirs (1er), Nusa Dua pour Pearl Romance (2e) et Sail Tahiti 2 (3e). En Monocoques 1, Team Lipton Ice Tea termine premier, devant Arearea (2e) et Tei Tei (3e). En Monocoques 2, Allianz finit en tête devant Buropac by Aruna (2e) et Poenui (3e).