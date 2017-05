Tahiti Pearl Regatta 2017 : les inscriptions sont ouvertes !

UNE RÉGATE ITINÉRANTE



UNE RÉGATE OUVERTE À TOUS

Portée par l’Association Raiatea Regatta, la SARL Archipelagoes et la Fédération Tahitienne de Voile avec le soutien du ministère des sports , la Tahiti Pearl Regatta est une régate en étapes qui se déroule aux Raromatai sur 4 jours et fait escale chaque soir dans une île différente. Si l'itinéraire de la régate change à chaque édition, il propose toujours un savant mélange de traversées hauturières et de parcours en lagon. Ce programme atypique permet de découvrir l'incroyable variété des îles Sous-le-Vent et de proposer des soirées thématiques dans un cadre toujours différent.Car la Tahiti Pearl Regatta revendique avec fierté sa dimension festive : au programme, un village de course, des tournois entre équipages sur la plage, des spectacles de danse traditionnels, des soirées dansantes et costumées sur la plage ou les motu... Partage, rencontre et convivialité sont les valeurs qui servent chaque année de fil rouge à la préparation du programme festif de la TPR.D’un point de vue sportif, la TPR est ouverte à tous types de voiliers (monocoque, catamaran, trimaran, voilier privé, de charter, en escale transpacifique...), sans limitation de taille et est encadrée par les règles de course ISAF. Ce format particulier permet une participation aussi bien de régatiers passionnés que de marins débutant dans l'univers de la voile sportive. Notons cette année, pour la première fois, la participation de trois pirogues à voile traditionnelles, ainsi que celle de deux petits bolides du chantier Corsair Marine, les Pulse 600. Plusieurs équipages participent d'ailleurs « pour le fun » et le plaisir de se retrouver entre amis dans un cadre unique.Les équipages peuvent s'inscrire dans l'une des catégories suivantes : «Racing Monocoque» ou «Racing Multicoques» pour les bateaux possédant un certificat de jauge, «Cruising» pour les bateaux ne présentant pas de certificat de jauge, «Challenge Entreprise» pour les participants sponsorisés. Les personnes qui ne souhaitent pas concourir peuvent simplement louer un bateau auprès des sociétés de charter de Raiatea, pour suivre la course.Pour participer à la 14ème édition, rien de plus simple : si votre équipage est prêt, rendez-vous sur le site internet www.tahitipearlregatta.org.pf pour remplir le formulaire d'inscription en ligne. Vous pouvez également chercher des équipiers via la page Facebook Tahiti Pearl Regatta ou vous faire connaître si vous cherchez à embarquer. L'équipe organisatrice reste bien-sûr à votre écoute, par email ( tpr@mail.pf ) ou par Facebook, si vous avez besoin d'informations supplémentaires.