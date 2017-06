Tahiti Nui, toutes unies pour représenter Tahiti !

Philippe Bernardino entraineur officiel de la délégation Tahitienne.







« C’est la première fois que j’entraîne les 3 équipes sélectionnées pour représenter Tahiti aux championnats du monde. J’ai essayé de faire quelques changements de placement de l’équipe Heiva hoe et au deuxième tour d’entraînement, j’ai bien vu une différence ! »







« L’avantage de les faire travailler ensemble, c’est que des liens se créent les Open étaient devant et les Masters ont essayé de les suivre, de s’approcher au plus. L’objectif est d’apporter une motivation. Lorsqu’elles travaillent seules, elles n’ont pas de repères et il n’y a pas de combat avec les équipes d’à-côté. Ce qui était important, c’était d’intégrer l’esprit de compétition pendant cet entraînement.