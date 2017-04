Tahiti Nui Va'a : 171 kilomètres de course attendent nos Aito

Parole à : Patrick Taaroa, directeur de course de la Tahiti Nui Va'a depuis 1995



"Cette année le parcours change. On partira du Taharaa parce qu'il y aura des travaux à la Pointe Vénus, et on ira jusqu'à Mataiea, donc ce sera plus court. Ensuite ça ira jusqu'à Tautira pour la deuxième étape, ça ne change pas. Enfin un dernier changement sur la dernière étape, on ira jusqu'à Aorai Tini Hau à Pirae pour l'arrivée.

Autre nouveauté, c'est qu'on n'interdira pas les changements dans la zone du Te Pari, avec notre dispositif pour signaler les hauts fonds. Mais si les vagues sont trop fortes, on avisera et on pourra interdire les changements dans la zone.

Cette année nous attendons 700 rameurs, et il y aura trois équipes étrangères, deux équipes de Hawaii et la troisième de Nouvelle-Zélande. Il y aura la moitié du nombre d'équipages par rapport à la Hawaiki Nui, parce que c'est une course à changements, donc les équipes A et B des clubs se consolident pour faire une seule équipe. C'est une course très sportive, il va falloir cravacher !

Enfin les communes sont mobilisées et ont prévu beaucoup d'animations. Mataiea en particulier est très impliquée, ils sont très heureux d'avoir une arrivée chez eux et ont prévu beaucoup de chose, dont des concerts et beaucoup de surprises après l'arrivée."