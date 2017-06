Tahiti Moorea Sailing : un dynamisme communicatif pour la plaisance touristique

PAPEETE, 26 juin 2017 - Chaque année, la Polynésie française accueille jusqu'à 700 voiliers de plaisance qui lors d'un tour du monde ou d'un périple transPacifique, viennent découvrir les archipels, principalement de mars à août. Depuis 12 ans, le rallye Puddle Jump, organisé par le magazine américain Latitude38, et qui représente près de 10% du flux de la plaisance touristique, participe à cet événement de 3 jours, la Tahiti-Moorea Sailing Rendez-Vous.



A l'occasion de l'ouverture des festivités qui se sont déroulées, vendredi soir, dans les jardins de Tahiti Tourisme, sur le front de mer du port de Papeete, la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a souhaité s'adresser aux 200 participants venus du monde entier. A cette occasion, elle a rappelé l'apport positif de la plaisance dans les archipels et les îles qui sont plutôt à l'écart des principaux flux touristiques traditionnels et qui bénéficient directement des retombées économiques, jusqu'à 1 milliard Fcfp chaque année pour l'ensemble de notre destination. Mais également les opportunités de rencontres, d'échanges, d'implication qui, depuis près d'un siècle, lient ces visiteurs particuliers aux populations qui les accueillent.



Puisqu'ils restent pour la plupart plus de 3 mois dans notre Pays, les plaisanciers prennent le temps de découvrir, en profondeur, nos modes de vie et notre culture.



La ministre a invité les participants à la 12ème édition de la Tahiti-Moorea Sailing Rendez-Vous à devenir des ambassadeurs de la Polynésie, pendant leur voyage, sur les pontons comme sur les réseaux sociaux.



Elle a salué les synergies à l'œuvre pour l'organisation de cet événement, tant des fédérations et associations locales de voile que des communes de Papeete et Moorea, et des acteurs incontournables du tourisme, comme Tahiti Tourisme et le Port Autonome de Papeete ou Air Tahiti Nui. Elle a également encouragé les partenaires internationaux venus spécialement des Etats-Unis, de Nouvelle-Zélande et de Fidji, à poursuivre leur engagement pour le développement de la plaisance dans le Pacifique. Elle a enfin félicité les organisateurs pour la pérennité et le dynamisme dont ils font preuve chaque année.



Dans le cadre du déploiement de la Stratégie de développement touristique du Pays 2015-2020, le ministère du Tourisme et le service du tourisme doivent prochainement annoncer les mesures permettant de constituer une route touristique nautique, appelée "Route des 36 mois", et qui doit favoriser un nouvel essor des segments de la plaisance internationale, du charter nautique et du yachting. Plusieurs rallyes, similaires au Puddle Jump, viennent en Polynésie chaque année, comme le World Arc, le Blue Water ou l’Oyster Rally qui doit arriver dans quelques jours sur Tahiti. Ils sont des vecteurs d'échanges et de communication essentiels avec ces visiteurs qui sortent des sentiers battus et recherchent une authenticité préservée. Le ministère du Tourisme est soucieux à la fois de pouvoir réguler les flux et les usages, d'optimiser les retombées induites, et de s'appuyer sur ces segments particuliers pour renforcer la structuration touristique et maritime de la Polynésie française.



La quarantaine de voiliers participant à l'événement s’est retrouvée sur l'eau, samedi matin, à l'extérieur de la passe de Papeete afin de rallier ensemble l'île de Moorea, où des festivités et épreuves de sports traditionnels polynésiens ont été organisées pour eux. Le même rassemblement sera reconduit pour l'année prochaine.