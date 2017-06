Tahiti Moorea Sailing : rendez-vous les 23, 24 et 25 juin

Courses en va'a V6 (pirogues à balancier) en équipage mixte (2 rameurs polynésiens et 4 participants au rallye par va’a), organisées par le « Club de Va’a Te Firi Nape » de Moorea.

Puis l’association des sports traditionnels polynésiens organise des animations et des initiations pour les régatiers. Chaque année la course de porteurs de fruits, le lever de pierres, le concours de vitesse en débourrage de coco remportent un franc succès.

Présentation des artisans de Moorea.

Promotion des activités touristiques de l’île par le Comité du Tourisme de Moorea.

De 14h à 17h, les festivités d’accueil se dérouleront devant les locaux de Tahiti Tourisme. Les participants sont attendus afin de finaliser leur inscription et assister à un briefing des skippers pour le rallye voile du lendemain et sur la navigation aux ISLV. Ils pourront aussi rencontrer les représentants des partenaires locaux mais aussi ceux venus de Nouvelle-Zélande et de Fidji, pour présenter leurs services à cette clientèle de « sailors ».De 17h30 à 19H00, se tiendra sous la pergola de Tahiti Tourisme, une bénédiction des skippers et une réception en l’honneur des participants, organisée par les partenaires et le Tahiti Tourisme, en présence de Madame la Ministre du Tourisme et du Directeur du Port Autonome de Papeete.Le départ des voiliers du rallye sera donné à 10h00 en dehors de la passe de Papeete, la ligne de départ sera marquée par les 2 bateaux du Yacht Club de Tahiti. Vers 14h00 les voiliers arriveront à Moorea en Baie de COOK, par la passe Teavarua puis iront s’ancrer dans la zone du PGEM en fond de baie de Cook.Les participants sont ensuite conviés à un cocktail de bienvenue sur la plage du Club Bali Hai, où des tableaux permettront aux équipes de se former et de s’inscrire aux jeux traditionnels du lendemain.Puis en soirée, ils assisteront au spectacle de danse et danse du feu .Une journée pour s’amuser et s’essayer aux sports traditionnels polynésiens :Un Ma’a Tahiti sera organisé pour le déjeuner afin de leur faire découvrir les mets et saveurs de Polynésie, et durant l'après-midi diverses activités se dérouleront sur la plage :- Initiation à la danse polynésienne- Atelier de tressage, de confection de couronnes de fleurs, de peinture sur Pareo.La journée se clôturera par la cérémonie de remise des prix et un cocktail offert, ainsi comme il convient, d’une « dernière danse » !