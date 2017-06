Tahiti Moorea Sailing, 3 jours de festivités

PAPEETE, le 21 juin 2017 - L'événement a lieu du vendredi 23 au dimanche 25 juin. Ce sont trois jours de festivités, permettant à des équipages "touristes" de se sentir accueillis et de combiner des activités de voile, de sports traditionnels et de rencontres interculturelles. Il s'agit de la douzième édition.



La Tahiti Moorea Sailing a pour vocation de "permettre à nos visiteurs explorateurs de découvrir dans le cadre d'un rallye de l'amitié, le charme de nos îles, la joie de vivre de leurs habitants et la richesse de leur culture ", expliquent les organisateurs.



Plusieurs dizaines de voiliers et de plaisanciers d’une dizaine de nationalités différentes (USA, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Russie, Turquie, Grande Bretagne, France…) ont répondu à l'appel de la douzième édition. Ils seront réunis pour trois jours de festivités cette fin de semaine : le 23 juin à Papeete devant Tahiti Tourisme, puis les 24 et 25 juin à Moorea, en baie de Cook.



" Organiser un véritable accueil à ces touristes nautiques tout en leur permettant de rencontrer la population locale, de sensibiliser cette dernière au milieu de la plaisance, renforce l’image de 'Tahiti, Destination nautique', auprès des navigateurs du monde entier ", poursuivent les organisateurs.



Au-delà de l’accueil et du partage, la Tahiti Moorea sailing a aussi pour ambition de " contribuer à faire de Tahiti la porte d’entrée de la plaisance dans le Pacifique Insulaire, et de développer les synergies et les informations entre ces plaisanciers et les autres destinations plus à l’ouest dans le Pacifique insulaire ".



Des marinas et des acteurs du secteur nautique du Pacifique, à l’ouest de Tahiti, tels que Fidji et la Nouvelle-Zélande voient en cet événement un moment privilégié pour vanter leurs propres infrastructures nautiques et offres de services, proposées aux plaisanciers tout au long de leur traversée du Pacifique. Ils seront à Papeete le vendredi pour présenter leurs services à la clientèle de "sailors".



L’évènement a enfin pour objectif de "permettre aux résidents d’embarquer pour une journée avec ces plaisanciers à bord de leur voilier, le temps du rallye à la voile de Tahiti à Moorea, et de rencontrer ainsi un peu mieux ces touristes navigateurs ".



D'après un communiqué de presse