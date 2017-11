Tahiti Glow Party : 1500 personnes ont couru en lumière

PAPEETE, le 18 novembre 2017-Samedi soir, 1500 personnes se sont réunies à Punaauia pour faire du sport de façon ludique et phosphorescente.



1500 personnes, petits et grands ont participé à la Tahiti Glow Party ce samedi. L’objectif était de passer une après-midi et une soirée sportive en famille de façon ludique.

Le public a bien compris le message puisque près d’un tiers des participants étaient âgés entre 8 et 14 ans.

La journée a commencé par des parcours et des jeux sportifs, avant d’enchainer avec du fitness, body combat, Capoeira, body Jam… Il y en avait pour tous les gouts. Les sportifs du samedi s’en sont donné à cœur joie, en se trémoussant sur des musiques dynamiques.

C’est au coucher du soleil que les équipes de la Tahiti Glow Party ont commencé à arroser les sportifs de peinture phosphorescente. Vers 18h00 la foule hilare « jumpait » au ryhtme de la coach qui donnait tout ce qu’elle avait depuis la scène. A la nuit tombée, les lumières bleues ont fait ressortir les peintures phosphorescentes, donnant une nouvelle ambiance au parc.

« Nous sommes très contents parce que les gens sont heureux. Nous visions un public bon enfant et familial. Le pari est gagné puisque nous avons vendu 1500 places et que les gens sont venus avec leurs enfants. » indique Mailee Faugeras, une des organisatrice de la Tahiti Glow Party. La soirée s’est ensuite poursuivie par un parcours de deux kilomètres sur fond de musique électronique où les coureurs étaient arrosés par surprise. Avant de s’achever sur une DJ party jusqu’à 20h30.

« Quand nous avions réservé l’espace, c’est presque un terrain vague. Nous avons été très agréablement surpris par les aménagements. En tout cas c’est un succès, les gens rient, ils sont heureux. Il y aura une deuxième édition c’est sur. » conclut l’organisatrice satisfaite.