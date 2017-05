Tahiti Fashion Week 2017 : les 12 modèles au naturel…

PAPEETE, le 18 mai 2017 - Vous les avez vues avec maquillage, découvrez cette fois les 12 modèles de la Tahiti Fashion Week au naturel. Cet événement dédié à la mode sera aussi une occasion unique pour les 23 créateurs présents de révéler leur talent au grand public. Rendez-vous du 14 au 16 juin prochains, dans les jardins de l'assemblée de la Polynésie française, pour des défilés glamour entièrement gratuits !





Belles au naturel. "C'est la tendance dans le milieu de la mode, et des icônes comme Beyoncé montent désormais sur scène sans make-up. La plupart du temps, nous voyons les mannequins archi maquillées et préparées… Les premières photos dévoilaient les 12 modèles apprêtées mais avec des chaussures basses. Nous avons réalisé également des portraits sans retouche pour montrer qu'elles sont belles avec et sans maquillage", explique Alberto Vivian, le directeur artistique de la Tahiti Fashion Week.



Ces mannequins ont été sélectionnées par Brave Model Agency, partenaire du concours. À l'instar de la gagnante 2016, Heitiarii Wan, qui fait ses premiers pas dans le métier depuis neuf mois environ, l'une de ces jeunes femmes sera choisie par Bruno Pauletta, le directeur de l'agence italienne, et s'envolera pour Milan pour des essais photos. Avec, peut-être, un contrat à la clé.



Pour cette quatrième édition de la Tahiti Fashion Week, les prestations se dérouleront dans les jardins de l'assemblée de la Polynésie française et seront entièrement gratuites ! Les journées "Moana" auront lieu les 14 et 15 juin et mettront en lumière les 23 créateurs inscrits, puis la soirée "Poerava" se tiendra le 16 juin et sera marquée par le concours de mannequins.