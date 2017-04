Tahiti Fashion Week 2017 : créateurs, dévoilez vos collections

Ces rendez-vous de la mode leur offrent en outre la possibilité de s'exprimer librement et de produire des pièces qui ne sont pas forcément réalisées dans un but commercial. "On ne cherche pas de copie, mais de la créativité et de l'originalité. Les collections doivent être d'influence polynésienne et se rattacher à la culture locale, sans pour autant être du "made in fenua". D'ailleurs, nous avons des demandes de créateurs issus du Pacifique, résidant aux îles Fidji, Samoa, ou encore en Nouvelle-Calédonie", précise Agnès Genefort. On peut aussi citer l'exemple de la célèbre styliste Anna Sui qui a présenté, à New York, sa collection printemps-été 2016, fortement inspirée par la Polynésie après sa venue l'année dernière.



Pour cette quatrième édition, les trois journées de la Tahiti Fashion Week se dérouleront dans les jardins de l'assemblée de la Polynésie française, avec une nouveauté de taille : c'est entièrement gratuit ! "Grâce au soutien du gouvernement et de nos partenaires privés, nous offrons intégralement les shows au public. Notre objectif est de rendre la mode visible au plus grand nombre", rapporte encore Alberto. Les journées "Moana" auront lieu les 14 et 15 juin et mettront en lumière les créateurs sélectionnés, dont le défilé sera entièrement pris en charge par l'organisation moyennant une somme "symbolique" de 20 000 Fcfp. Quant à la soirée "Poerava", elle se tiendra le 16 juin et sera marquée par le concours de mannequins. Les créateurs qui y participeront auront le choix entre deux options, "argent" et "or" (contactez l'organisation pour les tarifs et plus d'informations). Notez enfin que la Tahiti Fashion Week soutient activement le développement et la participation des jeunes créateurs mais aussi ceux qui sont expérimentés. La validation se fait ainsi sur un mixte de ces critères.