Taekwondo – Tournoi de Paris : Les Tahitiens n’ont pas démérité

, tandis qu’Anne-Caroline Graffe était en + 73 kg chez les femmes. Notre championne s’inclinera face à la britannique Slavin, qui termine à la première place, décrochant ainsi une belle 3e place.« Le Tournoi International de Paris s’est achevé aux environs de 22h dimanche. Au premier tour, je fais face à un allemand, j’ai gagné sur le score de 6-2. C’est alors que les choses plus sérieuses commencent pour moi. »« Mon premier challenge était de passer l’Ivoirien qui a été vice champion du monde il y a deux ans, le second, de prendre ma revanche en demi-finale contre le Nigérian, actuel champion du monde et vice champion olympique à Rio, pour finir en finale, face à la Grande Bretagne, vice champion du monde. »« Hélas, je perds directement en quart de finale, 14-5 contre la Côte d’Ivoire. Il y avait du niveau, beaucoup de « gros poissons » étaient présents. C’était tout de même encore une belle expérience qui ne me sera que bénéfique pour la suite. »« J’aimerai remercier notre compagnie aérienne locale, Air Tahiti Nui , grâce à qui j’ai pu participer à mon premier Tournoi International. Teva Import pour le nouveau matos, Jean Louis BADERT mon coach Herbalife, The Gym Tahiti et spécialement mon préparateur physique Jerry YEUNG ainsi que mon club Taekwondo Tamarii Punaruu et mon coach Taiau Gatien qui malheureusement n’a pas pu être présent. »« Je voudrai également remercier Loïc Lubin pour mon coaching lors de la compétition, ainsi que mes supporters présents ; Raihau Chin, Anne-Caroline Graffe, Audrey Vognin et Waldeck Defaix. Et enfin, merci à toutes les personnes qui me soutiennent à travers les réseaux sociaux, toute ma famille et ma belle famille. Merci ma chérie d’être toujours présente, et un merci particulier à mes parents sans qui je n’en serais pas là. »