Taekwondo : Toa Faa’a Taekwondo, un club jeune qui en veut !

Interview :



Comment t’es venu l’inspiration pour créer ton club ?



« Je fais tu Taekwondo depuis que j’ai 5 ans. J’ai fait une carrière professionnelle à 25 ans à Montpellier. Je suis revenu récemment en Juillet 2015. Mon objectif était de revenir dans ma commune de Faa’a, de créer mon club et de partager mon savoir et mon expérience. »



Tu t’es dis que la compétition, c’était fini pour toi et que maintenant, tu allais partager ton savoir ?



« J’ai toujours aimé partager mes connaissances. J’enseignais déjà bien avant de créer mon club. Quand je faisais ma carrière professionnelle en France, je m’occupais des jeunes en parallèle, pour les préparer pour leurs combats… Je suis revenu ici mais je suis toujours attiré par la compétition. Je vais préparer les prochains championnats du monde qui se dérouleront en Juin. »



Comment comptes-tu t’y prendre ?



« Il faut que je me qualifie ici. Je n’ai pas pu faire cette première compétition à cause de ma blessure au genou. Le médecin m’a dit que je pourrai bientôt reprendre les entraînements à fond. Donc, je vais reprendre les compétitions à fond jusqu’à la qualification pour les championnats du monde. »



Et quels sont les objectifs pour le club ?



« On a organisé aujourd’hui notre première compétition officielle. Ce n’est pas donné à tout le monde. Pour le reste de la saison, je vais préparer mes élèves pour qu’ils ramènent le plus de titres possibles. La prochaine étape se déroule à Moorea. Je vais faire en sorte que mon club soit représenté. »



