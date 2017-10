Taekwondo - Coupe de Tefana 2017 : Les clubs de Faa’a dominent à domicile

Ce week-end se déroulait la Coupe de Tefana 2017, une compétition de taekwondo organisée à la salle Tahirimatea de Pamatai. 10 clubs ont répondu présent, avec des combattants de catégorie pupille à senior.



Pas de surprise, ce sont bien les clubs de la commune qui sont restés « maîtres chez eux », avec notamment les belles performances du club Te Toa Faa’a Taekwondo qui décroche pas mois de 23 médailles, dont 10 en or. Au classement général, le club du champion de France élite Remuera Tinirau est suivi par le club organisateur Tefana Taekwondo qui compte 18 médailles dont 8 en or, et HVM no Faa’a avec 19 médailles dont 7 en or. TM / Sport Tahiti