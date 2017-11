Taekwondo – Coupe Rotui : Les clubs de Faa’a en force à Moorea

Au tableau des médailles, se sont les athlètes de Tefana Taekwondo qui se démarquent avec 23 médailles dont 10 en or, suivis par les clubs HVM no Faa’a et Te Toa Faa’a Taekwondo. L’organisation adresse un grand bravo à l’ensemble des athlètes qui se sont mobilisés. Le club organisateur tient également à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée sportive. TM / Sport Tahiti