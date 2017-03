Taekwondo – Championnats de France : Raihau Chin en or et Remuera Tinirau en argent

Remuela Tinirau est vice-champion de France



Remuela Tinirau est lui aussi un excellent taekwondoïste tahitien. Vainqueur de l’open international de Madrid en 2012, il s’entraine à Montpellier et devient lui aussi champion de France Elite en 2015, avant de revenir à Tahiti fonder son école de taekwondo, Te To’a no Faa’a. Son école connait un véritable succès puisqu’il se place rapidement parmi les clubs les plus titrés lors des derniers championnats de Polynésie 2016.



Il n’en lâche pas pour autant la compétition et malgré la première blessure – au genou - de sa carrière courant 2016, il décide de participer à nouveau aux championnats de France élite. Après une demi finale à couper le souffle contre un géant de deux mètres qui se termine par la victoire de « Rem’z » au point en or, il s’incline en finale obtenant donc le titre de vice-champion de France Elite 2017, une belle satisfaction pour le jeune père de famille.



Les performances des athlètes tahitiens ont créé le buzz grâce aux « directs facebook » réalisés par leur entourage, notamment les copains de club de Montpellier de Remuela, eux aussi champions de taekwondo, comme le Malien Ismaël Coulibaly qui a pu commenter avec liesse et en direct les exploits de Remuela qu’il connaît de longue date, avec des blagues sympathiques autour du fafaru que Remuela est connu pour apprécier particulièrement. Les internautes ont pu assister en direct a de belles preuves de fair-play avec l’adversaire, ou a des gestes de fraternité entre ces combattants aux origines les plus diverses. SB



** Waldeck Defaix a pu accéder également à la finale de sa catégorie, au moment du bouclage de journal nous n’avons pas obtenu son résultat final.