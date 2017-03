Tacles en série entre Marama Vahirua et la Fédération

"En fait, il y a une erreur de compréhension, aucun sponsor n'a annulé nos billets d'avions. Ce qu'il s'est passé, c'est par rapport aux collectes de fonds que nous avons faites pour pouvoir aller à Orvault, avec des ventes de gâteaux et de plats, mais aussi des démarches auprès des sponsors. Plusieurs de nos sponsors nous ont appris avoir reçu un appel de la fédération disant que je ne suis pas le référent, qu'il faut s'adresser à eux, et leur reprochant parfois de donner plus d'argent à Horizon Football qu'à la FTF. Les parents étaient en panique, pensant qu'on n'allait plus avoir assez de fonds pour le déplacement. Du coup, j'ai réagi au quart de tour, je ne comprends pas pourquoi on nous attaque gratuitement. Et je comprends très bien pourquoi celui qui a appelé les sponsors ne veut pas se dévoiler aujourd'hui. Mais tout est arrangé et on partira le 6 avril comme prévu."

"Ils se sont inscrits au nom de la Sélection de Tahiti. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des lois du Pays, des règlements à la FTF, et qu'aucun club ne peut utiliser le nom de Sélection de Tahiti sans avoir la délégation de la FTF, ce qui n'est pas le cas. Leur association n'est pas affiliée. Je fais appel à leur intelligence pour retirer le nom de sélection et mettre le nom de leur association. Sinon derrière, nous serons obligés, à la fédération, de prendre des sanctions, et je ne veux pas en arriver là."

"Ce n'est pas moi qui ai dit à l'organisation du mini Mondial de mettre "sélection tahitienne"",

"On s'est enregistrés il y a un an, sous un autre nom, c'est l'organisation qui a mis ce nom de sélection, j'ignore pourquoi. Je n'ai aucunement la prétention de dire que je représente la Fédé ou toute la Polynésie. Mais voilà, on est en perpétuel dialogue de sourds avec la fédération, et dès qu'on veut parler il n'y a plus personne. Moi je dis : soit on travaille ensemble et la seule règle c'est l'avenir de nos jeunes, soit on travaille chacun de notre côté et on va finir par se marcher sur les pieds. Et je n'ai jamais dit avoir formé ces jeunes, en fait pour la plupart ils ont fait partie des stages que j'organise en période scolaire, mais ils sont souvent aussi en club."

"C'est sûr qu'en Polynésie on a pas mal de joueurs qui peuvent être des diamants bruts, mais il faut les trouver. Or aujourd'hui, la Fédération tahitienne de football a des pôles d'excellence et des pôles techniques, on essaie de détecter les meilleurs. Et pour le moment, on n'a pas encore fait partir ces jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il faut être très, très prudent, il y a une réglementation qui existe. Il faut attendre que le joueur ait 16 ans, sauf s'il a une famille à moins de 50 kilomètres du centre de formation où il irait. Donc aujourd'hui, c'est peut-être un peu prématuré de faire miroiter à des jeunes de 11 ans ou 12 ans qu'ils seront joueurs professionnels. Par contre, si c'est un déplacement de découverte, je pense que c'est une très bonne chose, mais simplement dans ce domaine."

"Aujourd'hui j'ai un message : pourquoi ne pas travailler ensemble ? Je suis prêt à faire un effort, j'attends qu'ils me contactent, parce que j'ai fait le premier pas il y a deux ans et ils m'ont pris pour un idiot, mais aujourd'hui je suis prêt à nouveau pour renouer le contact. Je n'ai pas envie de polémiquer, ça fait un an que je n'ai rien dit, mais aujourd'hui je ne pouvais pas laisser passer ces pressions. Les parents ont été en panique, on a eu peur de ne pas avoir assez d'argent après tous nos efforts. Mais je ne veux pas me mettre en conflit avec la fédération, ou dire que je suis la victime et qu'ils sont les méchants. On est tous là pour le football, on a le même but."