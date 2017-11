TEDxPapeete : quatrième !

PAPEETE, le 23 novembre 2017 - La nouvelle édition de TedxPapeete aura lieu samedi à la mairie de Pirae. Le thème retenu est "Feuilles & racines", "'A rau ma' a'a". Cet événement gratuit laissera la parole à plus de dix intervenants sur des sujets variés comme : le miconia, le questionnement d'un jeune kanak à propos de l'avenir de son pays, la place de la femme dans l'audiovisuel ou bien encore la co-existence : human & environment. Comme à son habitude, l'événement est gratuit.



La nouvelle édition de TEDxPapeete aura lieu samedi, c'est la quatrième du genre sur le territoire. Pour ce nouveau rendez-vous les organisateurs ont retenu le thème : "Feuilles & racines", "'A rau ma' a'a". Un thème qui laisse libre champ aux intervenants pour aborder des sujets très variés. Au total, ils seront douze à ses succéder sur la scène.



Pour rappel, TED est l'acronyme de Technonology – Entertainment – Desgin. Les TED sont nés à Monterey en Californie en 1984 sous l'impulsion de Richard Saul Wurman. Les TEDx sont nés en 2001. Ce sont des initiatives locales indépendantes qui respectent un format et un esprit défini par les fondateurs de TED. Plus de 1 000 programmes TEDx sont créés à travers le monde et plus de 10 000 TEDx ont déjà été organisés.



À Tahiti, le concept a débarqué en décembre 2013 grâce à Philippe Lemonnier. Le premier TEDxPapeete a rassemblé plus de 100 participants le jour J. Douze intervenants locaux et cinq talks vidéos ont été proposés à cette occasion.



Une édition a suivi en janvier 2015, plus dynamique et interactive que la précédente. Cette fois-ci 250 participants ont répondu présents. La vidéo de l'intervention de Nathalie Salmon-Hudry mise en ligne à l'issue du TEDxPapeete #2 a été vues 40 000 fois. L'édition de février 2016, plus ludique et culturelle avait pour thème : relearn, réapprendre, Ha'api'a mai A. Enfin, en mai 2015 c'est un TEDWomen qui a été organisé en simultané avec l'événement international. En marge de ce rendez-vous un speed-meeting d'idées voyait le jour.