Tōmite hi'opo'a nō te Heiva i Tahiti : 'ua 'ite roa vau i te fa'anahora'a e 'ua naho maita'i (Steve Chailloux)

'Oa'oa iti rahi tō'u i te ōra'a i roto i teie tōmite no te mea, 'e'ere i te 'ohipa na'ina'i. E 'ua 'ana'anatae roa vau i te amora'a i terā ti'ara'a i te pae nō te pāpa'i. Te reira tā'u i au rahi roa, e te reira ato'a tā'u 'ohipa i te mau mahana ato'a, 'oia ho'i, te tīti'ara'a, te tai'ora'a e te heheu mai i te mau tumu parau no tō tāua nei fenua.

Te mau vāhi paruparu e pūai ato'a, nehenehe e parau, tei ni'a i te tumu parau. Te vāhi pūai roa tātou, 'oia ho'i te ora noa rā tātou i roto i tō tāua hīro'a tumu. Te parau noa hia rā, te mōrohi noa atu rā. Tera rā, te rahira'a o tātou, tei roto i tō tātou hīro'a tumu, e te paraparau noa rā tātou i te reo tahiti. Tera rā, te vai ato'a rā, te tahi pae 'au, o tei 'ore i haere i roto i te hōhonura'a o te parau. E rave noa pa'i i te mau tumu parau māmā roa, i reira e 'imi atu ai i te mau 'apa e 'ori ato'a i ni'a iho. 'Aita, a haere roa pa'i tātou i roto i te hōhonura'a o te parau, no te mea, 'ei mau parau hōhonu ana'e tō tāua i ni'a i tō tāua fenua.

Te vai ra te mau tuha'a tānotara'a i te pae anei o te tu'ura'a 'āvae e te 'apa… E ia oti te reira, i reira ia mātou e tāu'aparau ai. Eiaha no te parau noa ē : ua au roa vau, tīrara atu ai. 'Aita ! Ua au vau no te mea, terā te mea tā'u 'i 'ite, mai teie tu'ura'a 'āvae i 'ō, mai teie 'apa i 'ō tei tū'ati i te tumu parau e te 'ori. 'E'ere no te parau noā : ua au roa vau no te mea e hoa tera ! 'Aita, e 'aita roa atu. Parau vau i terā parau, no te mea, pinepine te ta'ata e mana'o ē, e 'ohipa punu i roto i te tōmite Heiva. 'Ua ō roa vau i roto, e 'ua 'ite roa vau i te fa'anahora'a i roto, 'e'ere roa atu mai te reira. 'Ua naho maita'i.

Nehenehe ihoā ia e parau, ua taui te Heiva i Tahiti. 'Inaha, ua nu'u te tau, ua taui te Mā'ohi, te Tōtaiete Mā'ohi. Eiaha ia tātou e māere ai, e ua taui ato'a te Heiva. 'Eiaha rā tātou e fa'ariro te reira, 'ei pe'ape'ara'a, no te mea, mai te reira ihoā te he'era'a o te tau. Te mea faufa'a rā o tā'u i tāpe'a mai i roto i tā tātou Heiva, 'oia ho'i, te 'ana'anataera'a o te feiā 'āpī o tei haere mai e 'ori. E nehenehe rā tātou e fa'ahōhonu ā i teie hia'ai, 'oia ho'i te nini'i i te parau o te hiro'a tumu i roto. No te mea, mea rahi ato'a te feiā 'āpī e haere mai e 'ori no te 'ori noa, 'eiaha tātou e rave i terā 'āvei'a. Te mea ato'a 'aita vau i māuruuru, 'oia ho'i, ia hīmene ana'e te mau pupu hīmene, e haere pauroa te naho'a i rapae, puhipuhi i te 'ava'ava, tāmā'a, paraparau e e inu. E ia oti ana'e, i reira e ho'i mai i roto. 'E'ere i te mea tano. Tā tātou mau hīmene (tārava, rū'au, 'ute…), 'ei mau faufa'a tupuna ana'e tō roto, 'ei parau teimaha ana'e tō roto, te parau nō te paripari fenua e nō te 'aito o te fenua, e parau teie nō te faufa'a o te tupuna. Nō reira, eiaha tātou e ha'afaufa'a 'ore i te hīmene. Mai te peu e haere tātou i te Heiva no te here o te hīro'a tumu, e ti'a ato'a ia tātou i te 'apo mai i te pa'ari e te 'ite, e vai nei i roto i te mau hīmene. No te mea, te reira te 'a'au o te hīro'a tumu o te Mā'ohi i teie tau.

'Oia mau. I roto i te mau pupu, te vai ra hō'ē fāito nūmera fa'ati'a hia no te feiā nō rāpae mai. E, i roto i terā fa'anahora'a, 'eita e fāri'i hia ia riro mai te feiā no rāpae, 'ei ra'atira ānei, 'ei 'ōrero ānei, 'ei mau ti'ara'a faufa'a teie i roto i te mau pupu. E, 'eita e fāri'i ato'a ia riro mai rātou, 'ei pūpahu, e tu'u ihoā tātou i tā tātou mau tamari'i. Hō'ē ā fa'anahora'a no te vahine e te tāne 'ori roa a'e.

'Eita vau e 'ite, peneia'e e tata'u atu vau. Mea au roa e haere i roto i te tōmite, tera rā, mai te peu e ta'ata tātou nō te hīro'a tumu, e haere ihoā ia tātou e tata'u no te fa'aora mai i te parau no te fenua i roto i te tata'ura'a.