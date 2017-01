Synapson en concert : "Tahiti, vous serez les premiers à écouter nos nouvelles maquettes !"

PAPEETE, le 12 janvier 2017 - Dans le cadre de la tournée "Convergence Tour", le duo électro-pop passera par Tahiti et offrira un DJ Set à l'Helios Tahiti, vendredi prochain. Fort d'un second album sacré Disque d'or et de 137 concerts en 2016, Synapson surfe sur le succès et enchaîne les tubes, comme l'incontournable "All in You". Les deux amis d'enfance, Alex et Paul, se confient en exclusivité à Tahiti Infos : "On a hâte de vous retrouver, on compte sur vous tous pour venir faire la fête avec nous !"



Vous vous êtes rencontrés très jeunes, parlez-nous de votre enfance…

"On s’est connus à Biarritz durant les grandes vacances d’été. Nos familles vivaient dans le même immeuble. On se voyait que quelques semaines par an, avant notre majorité. On parlait déjà de musique, mais l’idée d’en faire ensemble est arrivée seulement au lycée."



Comment est née votre passion pour la musique ?

"Alex a une formation de pianiste. Il a pris des cours depuis le plus jeune âge. Son père lui a beaucoup fait écouter de jazz et de house. Quant à Paul, c’est par son grand frère qui était DJ. Il lui donnait des petites leçons de scratchs dès l’âge de 13 ans."



Vous avez formé Synapson en 2009, mais vous avez failli vous séparer, faute de succès. Comment avez-vous vécu cette période difficile ?

"Ce n’est pas que le manque de succès qui nous a fait arriver à saturation à une certaine époque. C’est vrai que quand tu bosses comme un acharné et que rien ne se passe, tu te poses des questions. Mais, c’est surtout qu’on n’avait pas encore défini de ligne claire pour le projet Synapson. On a alors entamé une série de remixes qu’on mettait en écoute sur notre soundcloud. Paradoxalement, le fait d’utiliser la musique des autres nous a permis de définir ce qu’on voulait faire. Les écoutes ont commencé à vraiment grossir et plusieurs remixes ont dépassé les millions d’écoute. Cela nous a remotivés, et le projet est reparti de plus belle !"



"Convergence" a été ensuite sacré Disque d'or en 2016 : c'est une consécration ?

"Dans l’absolu, ça ne sert pas à grand-chose, mais on est très heureux. C’est notre première récompense du monde de la musique. On en avait déjà eu beaucoup grâce à cet album et elles sont toutes aussi importantes. On est aussi très heureux de pouvoir partager ce Disque d’or avec nos équipes et nos familles."



Comment définiriez-vous votre style de musique ?

"Le fil rouge de notre musique restera à jamais l’électronique au sens large, mais on se veut très éclectiques dans nos influences. On écoute de tout et on aime quasiment tous les styles. On essaie de tout mélanger à la sauce Synapson. C’est notre recette…"



Qu'est-ce que vous aimez le plus lorsque vous êtes sur scène ?

"Voir la réaction du public, car il ne réagit pas tout le temps là où on l’aurait pensé. Puis, chaque public est différent, donc chaque concert est unique. On a de la chance d’avoir été accompagnés par de nombreux artistes sur la tournée "Convergence Tour". Le fait de partager la scène avec Sirius Trema, Anna Kova, Tessa B, Benjamin Diamond… c’est un vrai bonheur !"