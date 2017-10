Surf pro – Quiksilver Pro : Michel Bourez en route pour son 10e world Tour d’affilée

Michel Bourez perd une place au général



Michel Bourez, qui rappelons-le a terminé sa saison 2016 à la 6e place du classement mondial, son deuxième meilleur résultat en huit années de participation, est entré en lice au round 1 face à deux Australiens : Joel Parkinson et Jack Freestone. Pas de chance, il score un 7.00/10, deuxième meilleure note de la série, mais peine à trouver une deuxième bonne vague lui permettant de marquer des points. Il n’obtiendra qu’une vague notée 4.40/10.



Michel Bourez se retrouve ainsi au round 2, le round de repêchages, face à l’Américain Kanoa Igarashi. Cette fois-ci il s’en tire mieux, il obtient deux notes autour de 6/10, un 6.00 et un 5.77. C’est Kanoa Igarashi qui est malchanceux, il obtient la meilleure note de la série sur une vague, 6.43/10, mais peine à doubler la mise n’obtenant que 4.83/10 sur sa deuxième vague. Rappelons que seules les deux meilleurs scores sont conservés pour donner un total sur 20.



Au round 3, un round lui aussi éliminatoire, il se retrouve face au tube rider hawaiien Sebastian Zietz. Ce dernier obtiendra 8.33/10, de loin la meilleure note de la série, dès la deuxième minute, s’offrant un long tube backside sur une vague d’environ 2 mètres. Sa deuxième vague sera notée 6.00/10. Michel lui obtient 4.33/10 sur sa première vague et 1,40/10 sur sa deuxième meilleure vague.



Michel Bourez quitte ainsi la compétition et obtient une 13e place finale. Ce classement à Hossegor le fait rétrograder d’une place au classement mondial. Avant les deux dernières épreuves au Portugal et à Hawai’i, il est donc 17e. Les 22 premiers se qualifient automatiquement pour l’année suivante. A ce stade, chaque tour passé vaut de l’or. En 2016, il a gagné le Billabong Pipe Master, on peut donc espérer qu’il n’approche pas la zone de relégation.



S’il reste dans le Top 22 à l’issue de ces deux dernières compétitions, Michel Bourez sera qualifié pour sa 10 année consécutive dans le Top 34, marquant ainsi l’histoire du surf Tahitien avec un nouveau record. Il a gagné cette année, rien qu’en primes de compétition, pas moins de 120 000 dollars us, soit environ 1 million par mois. SB / WSL