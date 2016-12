Surf de gros – Nazaré Challenge : Trop dangereux ?

C’était la première fois que Nazaré, le célèbre spot de grosses vagues situé au Portugal, devenait une étape du Big Wave World Tour de la World Surf League. Nazaré est désormais incontournable dans le monde du surf de gros et fait partie du TOP 10 : Peahi, Teahupo’o, Shipstern Bluff, Todos Santos, The Wedge, the Box, Maverick’s et…Nazaré.



Le spot est même devenu le fief de Garett Mc Namara, le surfeur de gros hawaiien, nombreux sont aussi les Brésiliens qui sont en période d’attente perpétuelle pour tenter de surfer une des vagues les plus hautes du monde, en session libre. Même notre Tikanui Smith, fer de lance polynésien du surf de gros, est en attente de pouvoir un jour surfer le monstre au Portugal.



Nazaré a été longtemps objet de polémique, « moins creuse » que Teahupo’o ou Peahi, les clichés de surfeurs ont fait l’objet de débats interminables autour de la taille des vagues. De toute évidence, Nazaré est une zone hors norme de la planète, une zone où les vagues sont énormes, une zone dangereuse, même pour les experts de sports extrêmes. C’est là que la Brésilienne Maya Gabeira avait failli se noyer.



Le Nazaré Challenge a été lancé dans des vagues de 10 mètres et plus. Le waterman australien Jamie Mitchell a remporté cette première édition avec les honneurs mais Grant Baker, l’actuel leader au classement, a remis en cause la légitimité de l’événement. Il a déclaré avoir été « effrayé » par les conditions rencontrées lors de la compétition. Damien Hobgood a lui aussi fait part de ses doutes.



Damien Hobgood a été englouti par une montagne d’eau dans la ‘Death Zone’, heurté par le jet au passage. Après avoir subi quatre autres vagues, Hobgood a fini par être récupéré : "Je finissais par voir les étoiles au moment où il m’a ramené sur la plage, je me suis juste dit ‘C’est fini pour moi’."



Damien n’a pas été le seul à subir les conséquences de Nazaré : "Tom Butler a eu l’oreille coupée en deux et je crois qu’il a avalé pas mal d’eau aussi, je n’en suis pas sûr" rapporte-t-il.



"Will Skudin est arrivé sur la plage complètement déboussolé, il a raconté qu’il avait pris la pire boite de sa vie, il a cru qu’il allait perdre conscience. Je crois que Nic Lamb a eu une commotion cérébrale."