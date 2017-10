Surf WQS – Turtle Bay Pro : Première victoire en « pro » pour Vahine Fierro

Les WQS, véritable parcours du combattant



Il est difficile d’évoluer dans le circuit WQS, les compétitions sont disséminées aux quatre coins du globe et la concurrence y est rude. L’année 2017 aura été difficile pour nos surfeurs Tahitiens, seul Mihimana Braye (80e) réussit actuellement à figurer dans le Top 100 permettant de participer aux « Prime Events », les plus grosses compétition du circuit WQS.



On trouve ensuite Mateia Hiquily (149e), Ariihoe Tefaafana (159e), O’Neil Massin (172e)…Et si Vahine Fierro était finalement la première à intégrer le circuit mondial, à l’instar de Michel Bourez chez les hommes ? Pour l’instant, les stars du circuit s’appellent Sally Fitzgibbons, Tyler Wright, Courtney Conlogue, Carissa Moore ou Stéphanie Gilmore, pour ne citer que le Top 5.



32 surfeuses étaient en lice pour cette compétition WQS 1000. Vahine a pu remporte sa première série avec un total sur deux vagues de 8.50/20 face, entre autres, à Keala Kennelly, excusez du peu. Elle remporte également son quart de finale avec un total de 10.40. Elle termine 2e de sa série de demi finale avec un total de 8.47 mais remporte la finale grâce à un total de 13.33. SB/WSL