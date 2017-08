Surf – Trials 2017 : Taumata Puhetini, meilleur Tahitien des Trials

Des Trials sans tubes







Le round 1 des Trials a ensuite débuté, avec la qualification pour le round 2 de Taumata Puhetini et Jack Robinson, Nathan Edge et Lorenzo Avvenenti, Kevin Bourez et Antony Walsh, Kevin Johnson et Reef Heazelwood, Koa Smith et Seth Moniz, Enrique Ariitu et Finn Mc Gill, Aritz Aranburu et Riley Lang, Tereva David et Ryland Rubens. De nombreux locaux ont fait les frais de ce premier round.







Il n'y avait pas de repêchages suite à ce round 1 composé de 8 séries de 25 minutes chacune. Plusieurs excellent surfeurs locaux n'auront donc fait qu'une brève apparition dans ces Trials, notamment Teaotea Dubois, Tikanui Smith, Hira Teriinatoofa (qualifié pour le Main Event en 2016), Heiarii Williams ou encore Manoa Drollet, des surfeurs qui pour certains ont déjà remporté plusieurs fois ces Trials, comme Heiarii Williams et Manoa Drollet.







Plusieurs très bons étrangers ont également perdu directement après avoir surfé leur série de 25 minutes, notamment le big wave rider hawaiien Koa Rothman ou encore Bruno Santos qui a été le seul vainqueur des Trials à avoir remporté la Billabong Pro Tahiti, lors d'une finale historique face à Manoa Drollet en 2008.