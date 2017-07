Surf – « To’a Na Maeha’a » : Une deuxième édition réussie

Cette année dans la catégorie surf, Arrihoe Tefaafana remporte la compétition pour la deuxième fois consécutive. Nai Oliver devient le nouveau champion de bodyboard prone. Ratia Maxime s’impose chez les surfeurs juniors, Heimiti Fierro prend la première place chez les ondines. En drop knee Varoa Boosie est premier, en longboard Heifara Tahutini junior sort vainqueur, en Kneeboard, Tehei Tuahine remporte la finale et enfin, dans la catégorie Tag Team, c’est le team Isotonic qui s’impose.



Ariihoe Tefaafana, vainqueur en surf open,



« J’ai trouvé que le niveau était très élevé car on a eu de très bonnes conditions de surf. avec un potentiel de vagues entre 8 et 10 points. J’ai remis mon titre en jeu cette année et pour moi c’est un honneur de remporter cette deuxième édition. »



Suivez l'actualité sportive du Fenua sur www.sportstahiti.com.