Surf – « Tahiti Open Tour » : Plus de 80 participants pour cette première étape !

La première étape du Tahiti Open Tour s’est terminée ce dimanche sur le spot de l’embouchure à Papenoo. Plus de 80 surfeurs étaient encore en lice alors que la fédération faisait passer les demi finales et les finales de toutes les disciplines (bodyboard, drop knee, kneeboard, longbard et surf).



Les vagues étaient glassy, avec une houle d’un mètre cinquante. En surf, chez les garçons, Teoro Tahutini remporte la compétition, chez les filles c’est Karelle Poppke qui est première. En bodyboard, Tuahiti Toofa est victorieux en prone comme en drop knee, en prone chez les juniors, Faua Iron remporte la compétition. En longboard, Heifara Tahutini Junior prends la première place et enfin, en Kneeboard, Tuahine Tehei s’adjuge la victoire.



Teoro Tahutini :



« Ça va les vagues sont plutôt bonnes. J’ai réussi en prendre pas mal pendant ma série en demi finale. Mais la meilleure c’était bien la dernière gauche que j’ai eue. Je l’ai bien vue arriver, j’ai regardé les deux cotés la droite était pas mal, mais je me suis dit que j’allais varier un peu. J’ai bien fait puisqu’elle a déroulé jusqu’au bord et j’ai pu y effectuer plusieurs manœuvres.»



Résultats :



Surf



Teoro Tahutini

Taumata Puhetini

Tevai Wong



Surf Ondine



Karelle Poppke

Tehani Tefaatau

Leina Thion



Bodyboard



Tuahiti Toofa

Varoa Boosie

Iron Faua



Bodyboard Junior



Heiarii Balducci

Tevei Gras

Iron Faua



Drop Knee



Tuahiti Toofa

Manuarii Taharie

Varoa Boosie



Longboard



Heifara Tahutini

Michel Demont

Heifara Tahutini Junior



Kneeboard



Tuahine Tehei

Wilfried Villet

Stevens Pahape



Retrouvez tous les résultats sur www.sportstahiti.com.

