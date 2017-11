Surf – Tahiti Master Tour : Les vétérans clôturent la saison

Les masters ont clôturé la saison avec la troisième étape de leur championnat de surf et de kneeboard. La compétition faisait également office de Coupe. Celle-ci s’est déroulée à l’embouchure de Papenoo où les membres de la fédération le nouveau local de la fédération tahitienne de surf.



En surf, en masters Hira Teriinatoofa s’impose, en grand master et en Kahuna, Heifara Tahutini arrive premier, et en Grand Kahuna Christophe Uraeva s’octroie la première place.



En kneeboard master, Eimata Carroll s’est imposé face à Tehei Tuahine, Wilfred Villet et Stevens Pahape.



La saison 2017-2018 commence dès la semaine prochaine avec la première étape du championnat Coca Cola Teen surf session. Sport Tahiti