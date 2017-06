Surf – Taapuna Master 2017 : Taumata Puhetini et Leina Thion, le couple gagnant

Parole à Taumata Puhetini



Ton analyse de la finale ?



« On a eu de super conditions pour ce Taapuna Master 2017. Il fallait bien choisir les vagues. J’ai eu de la chance car Tereva est beaucoup tombé en début de série. Du coup j’étais un peu plus serein, j’ai pu bien choisir mes vagues. La finale n’a pas été facile. Tereva connaît bien le spot, il s’y entraine tout le temps. Je n’étais pas trop confiant mais je savais que c’était le choix de vagues qui allait faire la différence. J’ai essayé de faire au mieux. »



Ton expérience de double vainqueur des Trials t’a servi ?



« Oui. Je suis vraiment habitué sur les vagues de récif. Dès qu’il y a de la taille, que c’est joli, je me sens vraiment bien, à l’aise. J’ai eu de la chance de passer, je suis très content. Ma prochaine compétition cela va être justement les Trials parce que financièrement ce n’est pas évident, j’ai besoin de gagner de l’argent. Si tout se passe bien, je pense que je vais partir en l’Europe vers le 15 août pour faire l’Espagne, les Açores et le Maroc. »



Tu montres l’exemple en surfant casqué ?



« Depuis ma dernière chute à Teahupo’o où j’avais bien tapé le récif avec la tête, je pense que ce n’est pas une mauvaise chose que de porter un casque, de prendre soin de soi. Je voulais montrer l’exemple aux jeunes car j’en vois beaucoup qui viennent surfer au récif. Ils essayent de pousser le niveau, c’est quelque chose de bien mais il faut quand même penser à sa sécurité. »



Ta compagne qui gagne chez les filles ?



« C’est super, cela fait trois ans qu’on s’aime et qu’on partage cette passion du surf. On s’entraine, on se donne à fond, pour la première fois c’est le couple gagnant sur la Taapuna Master ! On s’entraine dans n’importe quelles conditions, gros, petit et aujourd’hui cela a payé. »



Dernier mot, un remerciement ?



« Je remercie tous mes sponsors, Air Tahiti Nui, Somo Surfboards, Hui Maohi Surf Club, North Shore Surf Shop, STC Nutrition et Jeep Tahiti bien sûr. » Propos recueillis par SB