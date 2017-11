Surf Pro – World Tour : Billabong ne sponsorisera plus l’épreuve de Teahupo’o

Un vent de changement souffle sur le championnat du monde de surf professionnel proposé par la World Surf League. Précédemment nommée ASP (association des surfeurs professionnels), l’organisme qui gérait le circuit mondial de surf professionnel avait été racheté en 2013 par le groupe ZoSea devenant ainsi la world surf league. Le groupe ZoSea est une holding américaine issue du football US.



Le groupe a tout d’abord laissé les choses en état avant de procéder à divers changements. Les primes des surfeurs ont augmenté, le surf féminin a été revalorisé également. Le groupe a également racheté les Billabong XXL Awards puis le Big Wave World Tour (surf de gros).



Une autre étape a été franchie en mai 2016 lorsque la WSL a racheté également la vague artificielle de Kelly Slater. En dehors du retrait de Billabong du sponsoring de l’épreuve de Teahupo’o, l’annonce de la tenue d’une des épreuves du circuit sur la vague artificielle de Kelly Slater est sans doute la plus grande nouveauté, elle pourrait annoncer un tournant dans le monde du surf de compétition.



Le calendrier a changé. Le Fidji Pro et l’épreuve californienne de Trestles disparaissent, Bali et le Surf Ranch Lemoore font leur apparition. Certains autres changements ont également été annoncés pour 2019, la circuit mondial commencerait à Hawai’i à Pipeline en février et se terminerait à Teahupo’o en septembre, il serait ensuite suivi de « Play Off » à Bali où se jouerait le titre de champion du monde. SB / WSL



World Tour Championship 2018



Quiksilver Pro Gold Coast, Australia – March 11 – 22, 2018

Rip Curl Pro Bells Beach, Australia – March 28 – April 8, 2018

Margaret River Pro, Australia – April 11 – 22, 2018

Oi Rio Pro, Brazil – May 10 – 19, 2018

Bali Pro, Indonesia – May 27 – June 9, 2018

Corona Open J-Bay, South Africa – July 2 – 13, 2018

Tahiti Pro Teahupo’o, Tahiti – August 10 – 21, 2018

Surf Ranch Lemoore, California/USA. September 5 – 9, 2018

Quiksilver Pro France, France – October 3 – 14, 2018

Meo Rip Curl Pro Portugal, Portugal – October 16 – 27, 2018

Billabong Pipe Masters, Hawaii/USA – December 8 – 20, 2018