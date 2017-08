Surf Pro – Trials Billabong Pro Tahiti : Le surf tahitien sur le pied de guerre

Le surf tahitien est sur le pied de guerre. C’est en effet le moment fort de l’année pour nos champions locaux. Le but ? Se faire remarquer et tenter d’intégrer la Billabong Pro Tahiti, la 7e étape du circuit professionnel qui réunit les meilleurs surfeurs de compétition au monde. Rappelons que Teahupo’o est une des vagues les plus belles et plus puissantes au monde.



Cette année, 18 surfeurs locaux participeront aux Trials, contre 16 en 2016, pour un total de 32 participants. Il y aura donc deux surfeurs étrangers en moins. Les 10 Tahitiens qualifiés d’office sont les meilleurs classé des Trials 2016 : Taumata Puhetini, Tereva David, Hira Teriinatoofa, Kevin Johnson, Teaotea Dubois, Mormon Maitui, Lorenzo Avvenenti, Heiarii Williams, David Dandois et Enrique Ariitu.



Ces qualifiés d’office seront rejoints par 8 Tahitiens issus des pré-Trials. Le vainqueur du dernier Taapuna Master et déjà triple vainqueur des Trials à Teahupo’o, Taumata Puhetini, reste un des favoris du clan tahitien. On aura aussi le plaisir de revoir Manoa Drollet faire son retour à Teahupo’o, qu’il avait délaissé en surf de compétition comme en surf de gros depuis 2014.



Son jeune frère Matahi Drollet, que Manoa a d’ailleurs lui même propulsé sur le devant de la scène internationale, s’est malheureusement fracturé le péroné en session libre, il ne pourra donc pas participer. Les vainqueurs potentiels de ces Trials sont nombreux. Attention à Kévin Bourez, qui a survécu à une terrible blessure lors des Trials 2014 et qui reste un des meilleurs sur le spot.