Surf Pro – Sunset Pro Junior : Kauli Vaast jusqu’en finale

Parole à Kauli Vaast :



Peux-tu te présenter, ton parcours, tes résultats ?



« Je m'appelle Kauli Vaast, j'ai 14 ans et j'habite à Vairao à la presqu'île. Je fais des compétitions depuis longtemps à Tahiti mais cette année je participe aux compétitions internationales du circuit pro junior WSL. Je suis aussi en 3e au Collège Sacré-Cœur de Taravao. J’ai été Champion de Tahiti et vainqueur de la coupe en 14 et 16 ans, 1er au gromsearch d'Anglet et j’ai pu faire un ¼ de finale aux pro junior au Portugal et en Espagne. »



Comment s’est passée ta compétition ?



« Je suis à Hawai’i et je viens de finir 3e au 1er pro junior de l'année sur la vague de Sunset. Les vagues étaient grosses et parfaites. Au premier tour, j'étais contre des forts mais j'ai réussi à passer sans le savoir parce que je n'entendais pas le micro. Après, j'ai pris confiance et j'ai même gagné ma demi finale. En finale je termine 3e. »



Sunset par rapport à Teahupo’o ?



« J'ai l'habitude de surfer Teahupo’o qui est une gauche tubulaire alors que Sunset est une longue droite à manœuvres. Ce sont des vagues très différentes mais j'aime les deux. C'est vraiment top d'avoir pu faire la finale à Hawai’i, même si je n'ai pas gagné, c'est comme une victoire pour moi. »



L’ambiance avec le clan tahitien ?



« Nous sommes sept à participer, Sacha Levy-Agami et moi chez les juniors et les autres font le QS. Ils m'ont encouragé à chaque série. Merci Tereva, Keoni, Eliot et les autres ! C'était top qu'ils soient là, ils m'ont expliqué comment fonctionne le spot, ils me motivaient et pouvaient m'aider si je cassais ma planche au large. »



Tes objectifs ? Remerciement ?



« Cette année, je vais suivre tous les pro junior en Europe, pour découvrir le haut niveau et continuer à progresser. J'espère aussi repartir avec le team Tahiti et la fédération au World junior ISA. Je dois aussi passer mon DNB en juin. Je remercie mes sponsors qui me font confiance (Quiksilver, Air Tahiti Nui, Kazuma Surfboards, Dakine, Arnaud Douville), je remercie Raimana Van Bastolaer qui me motive tout le temps, mes parents et tous mes amis. » Propos recueillis par SB