Surf Pro – Rip Curl Pro Portugal : Michel Bourez fait le show

Après sa 13e place dans les Landes lors du Quiksilver Pro, Michel Bourez s’attaquait à la 10e et avant dernière étape du circuit professionnel de surf 2017 proposé par la World Surf League. Le Tahitien était à la 17e place mondiale avant cette compétition, à 5 places de la zone de relégation située à la 22e place. Michel Bourez devrait se qualifier sans problème pour sa 10e année consécutive avec l’élite du surf mondial professionnel.



Michel Bourez a réussi son entrée en lice au Portugal en remportant brillamment sa série du round 1. Il était opposé aux Brésiliens Filipe Toledo (8e mondial) et Jadson Andre (30e). Le spot de « Supertubos » situé sur la plage de Peniche, au Portugal, proposait de belles vagues de deux à trois mètres se brisant juste devant le public. Les séries étaient de 30 minutes.



C’est Filipe Toledo qui prend le premier tube à la 8’ de la série, en droite, la vague lui rapporte 6.67/10 et lui permet de mettre la pression sur ses deux adversaires. Beaucoup de vagues ferment, ne permettant pas aux surfeurs de sortir du tube. Il faudra attendre la 18’ de la série pour voir Michel Bourez partir sur une vague impressionnante.



Après un take-off et un bottom turn parfait, il « pompe » pour se caler dans un tube énorme, la vague faisant trois à quatre mètres. Mais la vague est trop rapide et il se fait enfermer. Les juges lui donnent malgré tout 3,50/10. Alors que Jadson Andre ne parvient pas à trouver de bonnes vagues, Michel Bourez récidive, à la 22’. A ce stade, Filipe Toledo a mené pendant toute la série.



Michel Bourez s’élance sur une nouvelle bombe. La marée monte et le public se fait même surprendre par une mousse qui l’oblige à s’éloigner du bord. Cette fois-ci, Michel Bourez se place dans le tube et parvient à s’en extirper, la vague fait environ 3,50 mètres. Le public exulte. Comme à son habitude, notre Spartan, qui rappelons-le est sponsorisé par Red Bull, montre son fort engagement.