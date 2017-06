Surf Pro – Fidji Pro : Michel Bourez se hisse à la 3e place MAJ

Michel Bourez participait cette semaine à la 5e étape sur 11 du circuit professionnel de surf, le Outerknown Fidji Pro. Le Tahitien est intégré au Top 34 pour la 9e année consécutive. Il a d’ores et déjà marqué l’histoire du surf tahitien. Il a su faire preuve de persévérance dans ce milieu à forte concurrence et très aléatoire en raison des conditions de vagues, des notes ou encore des blessures.



Il est donc aujourd’hui est des anciens du tour même si des surfeurs comme Mick Fanning ou Joël Parkinson sont là depuis le début des années 2000, Kelly Slater depuis le début des années 90. Michel Bourez est plus jeune que ces « légendes » mais plus expérimenté que les « rookies » qui sont arrivés cette année. En dépit de cela, il a réalisé un début d’année moyen en terme de résultat.



Avant le Fidji Pro, Michel Bourez était 23e au classement, une position qui se situe dans la zone de relégation puisque seulement les 22 premiers sont assurés de se qualifier pour l’année suivante. Michel Bourez a obtenu en Australie une 25e, une 5e et une 13e place, puis à nouveau une 25e place au Brésil. Le Fidji Pro se déroule à Tavarua, une gauche de récif qu’il surfe backside, comme Teahupo’o.