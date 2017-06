Surf Pro – Fidji Pro : Michel Bourez en finale MAJ

Michel Bourez innove à Fidji



Le Fidji Pro aura été une réussite pour Michel Bourez. Il débute la compétition par une victoire dans le Round 1 contre Miguel Pupo et Adrian Buchan qui le propulse directement au round 3. Il parvient à éliminer le triple champion du monde Mick Fanning au round 3 et remporte également sa série du round 4 face à Léonardo Fioravanti et Italo Fereira pour gagner sa place en quart de finale.



Mieux encore, il épate la planète surf en obtenant des notes passant la barre des 9 points et réalise même une manœuvre technique des plus osées : il laisse trainer son pied arrière pour se freiner dans le tube, un geste technique aussi osé que novateur, tenté de surcroit dans des vagues de récif plus dangereuses que des vagues de plage.



En quart de finale, il mène au score tout au long de la série ne laissant aucune chance au jeune Léonardo Fioravanti. Il obtient une note de 8.50 grâce à un long tube dont il s’extrait par l’avant. Léonardo réplique avec un magnifique tube noté 8.57 mais le Spartan obtiendra un 8.63 sur sa deuxième bonne vague, un tube profond suivi d’un roller radical, puis un 9.17 grâce à un autre magnifique tube ultra rapide.