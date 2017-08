Surf Pro – Billabong Pro Tahiti 2017 : Fin de parcours pour les Tahitiens

La Billabong Pro 2017 s'est terminée vendredi et samedi pour les deux surfeurs Tahitiens engagés, Taumata Puhetini et Michel Bourez.Taumata Puhetini est sorti au round 2 dès vendredi, Michel s'est fait éliminer samedi. Une fois de plus, la Billabong Pro Tahiti n'aura pas souri à Michel Bourez, lui qui a pourtant remporté la prestigieuse étape hawaiienne en décembre dernier, le Billabong Pipe Masters, la 11e étape du championnat du monde.







Taumata Puhetini avait les qualités pour faire quelque chose dans cette compétition, lui qui a gagné déjà 3 fois les Trials et qui est spécialiste de la vague. Malheureusement, les conditions de vague du premier jour de compétition, vendredi, n'étaient pas la hauteur de son talent. Dans une série sans vagues, opposé à Matt Wilkinson le n°1 mondial, il s'incline avec un total de 7.13 contre 7.33 pour l'Australien. Pas de bonnes vagues non plus pour le 3e, Wigolly Dantas qui totalise 7.10.







Michel Bourez était lui opposé dans la dernière série du round 1 à Ian Gouveia et Frederico Morais, le « rookie » portugais. Là aussi, très peu de vagues disponibles, Ian Gouveia remporte la série avec un total de 15.00 contre 10.67 pour le Tahitien et 9.56 pour le Portugais. Il a pu enchainer le lendemain, samedi, avec le round 3, un round éliminatoire en un contre un. Malheureusement, la série noire continuera pour Michel Bourez.