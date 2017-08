Surf – Michel Bourez : Interview exclusive avant la Billabong Pro Tahiti

Parole à Michel Bourez :



L’analyse de ta première moitié de saison ?



« Pas incroyable, pas hallucinante, des hauts et des bas…Je ne sais pas…C’est difficile à dire, j’ai eu des moments difficiles après j’ai remonté la pente tout doucement. Je voulais arriver à Tahiti dans le top 10, je n’ai donc pas vraiment réussi à rentrer dans mes objectifs à la mi-saison mais bon, ce n’est pas grave, le plus important c’est la fin de l’année. On est à Tahiti, la compétition va commencer, on verra bien. »



Un regret pour Fidji que tu semblais pouvoir gagner ?



« Non, je n’ai pas de regret envers Fidji parce que j’ai tout donné. Je pense personnellement que je devais passer la série, les juges ont pensé le contraire. Avec la plupart des gens avec qui j’ai parlé, en regardant le replay, je pensais vraiment avoir gagné haut la main. Mais c’est comme ça, c’est la compétition, des fois ça passe, des fois ça casse. Wilko a fini par gagner la compet et a pu prendre la première place, tant mieux pour lui. C’est comme ça. »



Cette année pourrait être la bonne à Teahupo’o ?



« Oui, je l’espère, j’espère le meilleur. Maintenant, tout dépendra des conditions. Personnellement, j’aimerais vraiment que cela soit très gros parce que ce sont des conditions que j’apprécie beaucoup, parce qu’il faut se surpasser. On verra, en tous cas peu importe ce qui va arriver, je suis prêt. »



La gauche de récif de Fidji t’a mis en confiance ?



« Oui, j’avais déjà fait une 3e place à Fidji mais c’était dans de plus petites conditions, un petit deux mètres. Cette année, il y en avait presque le double. Le plus important pour moi, c’est que j’ai trouvé le bon modèle de planche pour les tubes. Je l’ai essayé il y a quelques jours à Teahupo’o et ce modèle Firewire est vraiment hallucinant. »



9e année sur le Tour, tu vises le titre plus que jamais ?



« C’est effectivement le but. Je suis calé dans ma vie, j’ai ma femme et deux enfants. Je suis bien physiquement, mentalement. Avec l’âge tout cela s’améliore (rires). Niveau planche, cela devient de mieux en mieux. Sur le Tour, je fais partie des anciens, j’ai donc plus d’expérience. J’espère vraiment faire mieux d’année en année. Le plus important, c’est de se rapprocher de la première place et ça il faudra commencer dès le début de saison. A partir de maintenant, c’est « on » »