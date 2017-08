Surf – Billabong Pro Tahiti 2017 : Bilan de la compétition

Une finale de folie entre Wilson et Medina







La finale entre Gabriel Medina et Julian Wilson a tenu toutes ses promesses. Medina a pris une vague notée 8.67 puis une deuxième notée 9.20, mettant Julian Wilson combo. Mais Julian a pris une première bombe notée 9.23 puis une deuxième notée 9.73 qui lui a fait prendre la tête de la série et mettre à son tour combo le Brésilien, quatre minutes avant la fin.







Beaucoup d'attente dans cette dernière journée de compétition mais malgré tout quelques bonnes vagues tubulaires de plus de deux mètres permettant aux compétiteurs d'obtenir de hauts scores, La « période de vague » s'étant rallongée par rapport au premier jour.







On trouve donc Julian Wilson sur la première marche du podium, Gabriel Medina est 2e, Kolohe Andino et Jordy Smith sont 3e ex aequo. La Billabong Pro Tahiti permet à Jordy Smith de prendre la première place du classement général du world championship tour, le WCT. John John Florence est 2e, Matt Wilkinson, sorti au round 5, est 3e devant Owen Wright 4e, sorti en quart, et Julian Wilson 5e.