Suppression du "risque négligeable" : "un jour historique" pour Edouard Fritch

PARIS, 9 février 2017 - A l'occasion de l'examen de la loi "Égalité réelle Outre-mer", les députés ont confirmé jeudi à l'unanimité la suppression du "risque négligeable" de la loi Morin.



Le président Edouard Fritch salue et rend un grand hommage au travail réalisé par les parlementaires Lana Tetuanui, Maina Sage, Jean Paul Tuaiva et Nuihau Laurey sur le dossier du nucléaire tout au long de l'exercice de leur mandat. Pour lui, c’est " un jour historique, une décision extraordinaire, un soulagement ".



Le président salue également le travail sans relâche des associations Moruroa e tatou, Tamarii Moruroa et 193, des églises et notamment l'Eglise protestante Maohi. Leur mobilisation constante a permis à l'opinion de mesurer l'importance du sujet post nucléaire dans notre pays.



Le président Edouard Fritch retient que cette avancée historique sur le dossier nucléaire est le fruit d’un travail permanent, acharné et de conviction entrepris par les associations et nos élus nationaux depuis des années. Cet engagement a permis d’aboutir à une solution en faveur des victimes des essais nucléaires.



Le président tient également à souligner que le travail concerté et régulier entre le gouvernement polynésien, nos parlementaires et l'Etat est un facteur de réussite.



Présent à Paris au moment où le dossier Égalité réelle outre-mer devait être examiné par l'Assemblée nationale, le président Fritch, accompagné des deux sénateurs polynésiens, Lana Tetuanui et Nuihau Laurey, et du conseiller spécial Thierry Nhun Fat, a tenu à être présent dans les couloirs de cette assemblée afin d'apporter tout son soutien à la député Maina Sage.



Avec la sagesse et l'intelligence de l'ensemble des parlementaires, allant de la gauche à la droite, et du gouvernement central, le dossier nucléaire a connu une avancée déterminante attendue depuis l'adoption de la loi Morin il y a 7 ans.