Sup Surf – Sunset Beach Pro – Poenaiki Raioha obtient de très bons scores à Sunset beach

Poenaiki Raioha n’a que 20 ans mais il a déjà une grosse expérience dans le monde du surf professionnel. Il a été champion du monde ISA en 2015 (amateur), puis vice-champion du monde ISA en 2016 (amateur). Il a également participé en 2016 au championnat du monde professionnel organisé par la Waterman League qu’il a pu terminer à la 3e place, derrière le Brésilien Caio Vaz et le Hawaiien Zane Schweitzer, deux pointures du circuit pro.



Poenaiki Raioha va toujours à l’école mais cela n’empêche pas de voyager autour du monde grâce au programme ambassadeur de la compagnie Air Tahiti Nui. Il fait désormais quasiment partie de la liste des athlètes de haut niveau du Pays et pourra bénéficier des aides prévues à cet effet. Il était d’ailleurs cette année parmi les lauréats de la catégorie Espoir des Trophées du sport et s’est fait détrôner de justesse par l’athlète Teura Tupaia.



Le championnat du monde professionnel comportera cette année trois étapes : Hawai’i qui vient de se dérouler, New York du 16 au 24 septembre et les Iles Canaries du 3 au 10 décembre. Tahiti ne figure malheureusement plus parmi les étapes de ce circuit professionnel de la Waterman League, menée par Tristan Boxford, qui devrait grossir d’année en année, la discipline étant relativement nouvelle.



Au Sunset Beach pro, Poenaiki Raioha a obtenu une excellente note de 17.24 sur 20 au round 1, ce qui lui permis d’accéder directement par le round 3. Comme en surf, 4 compétiteurs s’affrontent dans chaque série, seuls les deux meilleurs scores, sur deux vagues notées sur 10, passent au tour suivant. Au round 3, à nouveau il cartonne en obtenant une note sur deux vagues de 17.70, personne n’aura fait aussi bien ni au round 1, ni au round 2, ni au round 3.



En quart de finale, comme au round 1 et 3, il termine premier de sa série avec un total de 12.93. Malheureusement, en demi finale, les vagues ne sont pas au rendez-vous et il n’obtient que 11 points sur 20. Le multiple champion du monde Kai Lenny obtiendra 14.33 et Mo freitas 15.17, Poenaiki est donc éliminé à la porte de la finale après un début de parcours fulgurant qui en dit long sur sa motivation pour cette année 2017. Il termine 5e de ce Sunset Beach Pro.