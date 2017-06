Sup Race – Focus : Lorenzo Bennett part dimanche en Allemagne

Parole à Lorenzo Bennett :



Quelques mots sur tes succès de début d’année ?



« J’avais pu gagner la course de SUP de la première étape du Waterman Tahiti Tour. Gagner ensuite la course Air Tahiti Nui Royal Race a été une vraie satisfaction car cette fois-là il n’y avait pas d’épreuve annexe qui aurait pu fatiguer les compétiteurs comme lors du waterman. Cela a été pour moi une belle victoire devant Steeve Teihotaata et les autres. Pour le reste j’ai fait des 2e, 3e ou 4e places. »



Cela fait un moment maintenant que tu t’entraines ?



« Je m’entraine beaucoup avec Georges Cronsteadt, je le remercie d’ailleurs beaucoup au passage pour ces entrainements. Je vois que les premiers résultats commencent à arriver, cela veut dire que cela porte ses fruits. C’est pour moi une motivation supplémentaire et un honneur de s’entrainer avec un champion comme Georges qui est un exemple à plusieurs niveaux. »



Tes objectifs ?



« Alors il y a bien sûr le championnat de Polynésie de SUP qui comporte désormais de nombreuses courses et il y a aussi le souhait de réussir à participer au maximum à des courses à l’international. Cela me permettra de comparer mon niveau avec les étrangers et de progresser. Je pars d’ailleurs ce dimanche pour l’Allemagne pour la course Lost Mills et je remercie vraiment Stéphan Lambert et Air Tahiti Nui de m’en donnent la possibilité. »



Le SUP est de plus en plus populaire ?



« Oui, je suis vraiment content de voir autant de participants sur les courses de SUP. Le SUP commence vraiment à monter. Grâce à la présence des rameurs issus du va’a le niveau augmente. Cela fait plaisir pour notre jeunesse. On voit avec l’exemple de Keoni Sulpice que le niveau monte aussi chez les jeunes, c’est super. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je tiens à remercier Air Tahiti Nui pour cette année de sponsoring. Merci aussi à mon nouveau sponsor pour les planches 425, Nesian, Kyäni, STC Nutrition et Stéphan Lambert du Waterman Tahiti Tour, merci pour tout. » Propos recueillis par SB